محطات مترو دبي تتحول إلى "غابة مصغَّرة" بهذه الصور

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادةً ما ترتبط الرحلة إلى مكان العمل خلال ساعات الذروة الصباحية، بوسائل النقل العامة.

وفي مفهوم تصوري منعش، يتخيل الفنان والمصمم الداخلي الهندي المقيم في دبي، عدنان عباس، محطات مترو دبي. وكأنها غابات مصغَّرة وسط المشهد الحضري.

في مشروع مفاهيمي، يستكشف فنان هندي إمكانيات دمج الطبيعة بالعمارة في مدينة دبي الإماراتية. Credit: Adnan Abbas/@adnan.a.abbas

وفي مقابلة مع موقع CNN العربية، قال الفنان والمصمم الداخلي الهندي عن مشروعه الذي يُدعى "Everyday Green"، المصنوع بواسطة الذكاء الصناعي إن "الفكرة تتمثل في خلق بيئة هادئة تقلل من توتر الركاب، ما يؤدي إلى تغيير تجربة التنقل الخاصة بهم"، مضيفًا: "من خلال دمج هذه المساحات الخضراء، نهدف إلى جلب الشعور السكينة والجمال الطبيعي إلى البيئة الحضرية الصاخبة لقطار المترو".

يتمحور مفهوم الفنان، عدنان عباس، حول مترو دبي تحديدًا. Credit: Adnan Abbas/@adnan.a.abbas

وعند النظر لمجموعة الصور التي ابتكرها بمساعدة برنامجي "أدوبي فايرفلاي"، و"فوتوشوب"، يبدو المشهد كحديقة للنباتات النادرة بدلاً من مكان لمحطة مترو.

ويُعد عباس من مستخدمي مترو دبي، الذي ساهم باعتقاده في تشكّل وجهة نظر حول الحياة الحضرية بشكلٍ كبير.

حوَّل الفنان مترو دبي إلى جنة خضراء مُصغَّرة. Credit: Adnan Abbas/@adnan.a.abbas

رأى الفنان والمصمم الداخلي الهندي أنّ دمج الطبيعة، وجعلها جزءًا من الهياكل المعمارية الحديثة أمر في غاية الأهمية، موضحًا: "لا يحسن ذلك من المظهر الجمالي للمساحات الحضرية فحسب، بل يتمتع بفوائد نفسية وجسدية كبيرة أيضًا".

ووجدت دراسة صدرت في عام 2023 أنّ الاستمتاع بالطبيعة قد يقلّل من أمراض الربو، أو الاكتئاب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو الأرق، وحتّى الحاجة إلى استخدام الأدوية الخاصة بالقلق.

تبدو هذه المشاهد التخيلية منعشة وسط البيئة الحضرية للمدينة. Credit: Adnan Abbas/@adnan.a.abbas

وقد تكون قدرة الوصول إلى الطبيعة أمرًا صعبًا، وخصوصًا مع توقع الأمم المتحدة عيش حوالي 70% من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050.

ولذلك، قد يشكل جلب الطبيعة إلى المساحات الحضرية من الحلول المفيدة.

وأكّد عباس: "بالنسبة لي، توفر الطبيعة الإجابات دائمًا، ما يساعد على سد الفجوة بين الوتيرة الفوضوية للحياة الحديثة، والوجود السلمي الراسخ الذي غالبًا ما نتوق إليه"، لافتًا إلى تلقي هذا المشروع التخيلي ردود فعل "إيجابية للغاية".

يرى الفنان أن هذه البيئة توفر تجربة تنقل أكثر إيجابية للأشخاص. Credit: Adnan Abbas/@adnan.a.abbas

وأكدّ الفنان والمصمم الداخلي الهندي: "ألهمني هذا الأمر للسعي وراء المزيد من المشاريع الإبداعية التي يمكن تنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة قطاع السياحة".