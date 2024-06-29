عمرها 71 عامًا وشاركت في مسابقة ملكة جمال تكساس.. من هي ماريسا تيغو؟

تيجو (إلى اليمين) في الصورة مع زميلتها المتسابقة في مسابقة ملكة جمال تكساس.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخلت ماريسا تيجو، 71 عامًا، التاريخ في نهاية الأسبوع الماضي، عندما ارتدت كعبًا يبلغ طوله ستة بوصات (15 سنتيمترًا) وسارت بطلة برّاقة على مسرح مسابقة ملكة جمال تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تصفيق مدوّ.

وقال تيجو لـCNN: "أخبرني فريقي أنني حظيت بحفاوة بالغة. كل ما أعرفه أنّهم كانوا يهتفون لي".

وقال مدير المسابقة لـCNN إنّ المقيمة في مدينة إل باسو أكبر متسابقة سناً تشارك في المسابقة على الإطلاق.

ولم يكن عمر تيجو السبب الوحيد لكسرها بمشاركتها المحرمات في تاريخ المسابقة. فهي أيضًا متزوّجة، وأمّ، ومطلّقة سابقًا، وكلّها كانت تشكّل عوامل استبعاد من المشاركة سابقًا، حتى العام الماضي، حين تغيّرت قواعد مسابقة ملكة جمال تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ورد على موقع المسابقة على الإنترنت.

وُلدت تيجو عام 1952، ونشأت في مزرعة للقطن والذرة في بلدة لازبودي الصغيرة شمال غرب تكساس. وهي الثانية في الترتيب لعائلة مؤلفة من أب وأم وأربعة أطفال، وكانت هي وإخوتها يتحدثون الإنجليزية في ما بينهم، والإسبانية مع والديهم اللذين هاجرا إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

وتتذكر تيجو كيف أن والدها كان "يدفعنا للعمل كل صيف، من الفجر حتى غروب الشمس. لكن هذا الأمر كان يروقني. لقد كان هناك الكثير من المشي، وعلينا أن نسير ذهاباً وإياباً في الأثلام من أجل إزالة جميع الأعشاب الضارة بواسطة المعزقة".

وقالت إنّ تلك الأيام الأولى في المزرعة غرست فيها حب النشاط. وعندما كبرت، واظبت على رياضة الجري، وتدرّبت في صالة الألعاب الرياضية، وحتى أنها بدأت المنافسة في مسابقات كمال الأجسام عندما كانت في الأربعين من عمرها.

نشأت تيجو (الثانية إلى اليسار) في مزرعة بتكساس. Credit: Marissa Teijo

لأكثر من أربعة عقود، درّست تيجو، الجدة لثلاثة أحفاد، الصف الثاني، وكانت معلّمة بديلة. وبعد تقاعدها أثناء الجائحة، تم توظيفها للانضمام إلى وكالة عرض الأزياء. قالت تيجو إنه تم تشجيعها على المنافسة في مسابقة ملكة جمال محلية، لكنها كانت ضد المشاركة بداية.

وأوضحت تيجو: "لم أكن أعتقد أنه أمر سأتمكن من القيام به".

لكنها غيرت رأيها عندما أخبرها وكيلها أنها بذلك ستلهم الآخرين بأسلوب حياتها الصحي. لقد كانت تؤثر بمجتمعها بالفعل.

حينها "فكّرت، وقلت: أتعرف ماذا؟ إذا كان لديّ عدد قليل من الأشخاص الذين يخبرونني أنني مصدر إلهام لهم، فيمكنني أن ألهم الكثير". لكنني اعتقدت أن ذلك سيشمل هيوستن وإل باسو فقط.

وللتحضير لمنافسات المسابقة، قالت تيجو إنها استأجرت مدربًا "قويًا" وبدأت برفع الأثقال بشكل مكثف، والسبب أنها في مطلع السبعينيات من عمرها، وتشعر بالقلق إذا تدربت بشدة خوفًا من تعرّض للإصابة. لكنها الآن بحالة أفضل من ذي قبل.

قالت تيجو إنها شاركت في مسابقات كمال الأجسام عندما كان عمرها 40 عامًا. Credit: Marissa Teijo

غير أنها في بروفة المسابقة التي جرت بنهاية الأسبوع الماضي، عندما قام مصمم الرقصات بإرشاد المتسابقات حول مكان المشي في كل جزء من المسابقة، قالت تيجو إن ثقتها بنفسها تراجعت.

واعترفت: "كانت هذه الممارسة مرهقة. يا الهي. ظللت أرتكب الكثير من الأخطاء. لقد شعرت بالتوتر".

لاحظت زميلتها في الغرفة بمسابقة ملكة الجمال أنها تعاني مع تصميم الرقصات ومدت لها يد المساعدة.

وروت تيجو: "سألتني إن كنت أريد مساعدتها لنزول الدرج؟ فقلت نعم لأنني كنت خائفة من السقوط. وعندما نزلت الدرج، توقفت ومدت يدها حتى أتمكن من النزول. كان هذا لطفًا منها".

وقالت السبعينية إنها فوجئت بمدى ترحيب جميع المتسابقات الآخرين لها أيضًا.

وتابعت: "جميع المتسابقات لطيفات للغاية بالنسبة لي، وجئن ليهنئنني بالقول إنني جميلة و’كيف تحصلين على عضلات بطن؟‘ لقد كان الأمر لطيفًا حقًا".

رغم الأخطاء التي ارتكبتها أثناء التدريب، قالت تيجو بفخر لـCNN إنها قامت بالأمر الصحيح خلال المنافسة.

حصلت أريانا وير، التي كانت في السابق ملكة جمال دالاس، على لقب ملكة جمال تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر أن تتنافس في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في 4 أغسطس/ آب.

وبعد انتهاء المنافسة، انتظرتها النساء من جميع الأعمار في بهو فندق هيلتون هيوستن بوست أوك، وأغرقوها بعبارات الثناء والإعجاب. وقالت إن التعليقات الإيجابية غمرت صفحاتها على تطبيقَي انستغرام وفيسبوك أيضًا.

ولفتت تيجو إلى أنها لم تكن "أنيقة ومصقولة إسوة بالفتيات الأخريات، إلا أنني أقدمت على ذلك (المشاركة بالمسابقة)".

وأضافت أنها كانت تعلم بأنها لن تفوز، لكن هذا لم يكن هدفها. كان الهدف إلهام النساء كي يكنّ نشيطات، خصوصًا من خلال ممارسة رفع الأثقال وتناول الأكل الصحي".

وخلصت إلى أنه "حدث، مثل ملكة جمال تكساس الولايات المتحدة الأمريكية، سيشعرك بأنك شابة، رغم أنك لا تقدمين على ذلك من أجل الغرور فحسب، ولا من أجل الجمال. بل كي تتمتعي بصحة جيدة، وأن تكوني قوية، وقادرة على القيام بالمهام اليومية رغم تقدمك بالسن".