امرأة في الـ46 من عمرها تتنافس على لقب ملكة جمال الكون في الإكوادور

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تمثل امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا الإكوادور في مسابقة ملكة جمال الكون خلال وقتٍ لاحق من هذا العام.

وتسعى ياهايرا كويزبي، التي تمثل منطقة سييرا، للحصول على اللقب الوطني لملكة جمال الكون في الإكوادور.

وستتنافس كويزبي وهي المرأة الأكبر سنًا التي تشارك في المسابقة بتاريخ البلاد، مع 24 متسابقة أخرى، السبت بنهائي المسابقة في ماتشالا بمقاطعة إل أورو.

وستمثل الفائزة الإكوادور بمسابقة ملكة جمال الكون في المكسيك خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

تعمل كويزبي كمهندسة كيميائية. Credit: @CNBecuador/Giancarlo Ambrossi

وقالت كويزبي: "أشعر بالفخر للسماح لي بالتواجد هنا. لقد كسرنا الحواجز، وكنساء، يمكننا أن نخطو خطوةً إلى الأمام بلا خوف ممّا سيُقال".

وتحولت رحلتها إلى حقيقة بعد أن غيرت منظمة ملكة جمال الكون قواعدها المتعلقة بالعمر.

في السابق، كان يجب أن تتراوح أعمار المتسابقات بين 18 و28 عامًا، ولكن لا يوجد حد أقصى للعمر بعد الآن اعتبارًا من عام 2024.

وأضافت كويزبي: "كانت التجربة مجزية، كما أنّها أثْرت بي شخصيًا. لقد دعمني زوجي وابني، كان زوجي الشخص الذي شجعني على التسجيل، حتى أكون جزءًا من المرشحات اليوم".

تعمل كويزبي، التي وُلِدت في أزوجيس بمقاطعة كانيار، كمهندسة كيميائية.

وأوضحت أنّ زميلاتها من المتسابقات حرصن على دعمها، مؤكدة أنّه يمكن التغلب على الخوف من الانتقادات من خلال التحلي بالعزم، وتوفر الصداقات الخالصة.

وقالت كويزبي: "لقد قمن (المتسابقات الأخريات) باستقبالي بمودةٍ كبيرة. لقد شهدت على صداقات جميلة، وتعلمنا من بعضنا البعض من التجارب الإيجابية والسلبية. أشكر زميلاتي اللواتي أبدين دائمًا إعجابهنّ بي. شكّل الأمر درسًا عظيمًا في الحياة".

ولم تكن كويزبي المتسابقة الوحيدة التي لم تكن لتتمكن من المشاركة قبل إدخال التغييرات الأخيرة في قواعد مسابقة ملكة جمال الكون بعام 2023.

ولأول مرة في تاريخها الممتد لأكثر من 70 عامًا، سمحت المسابقة بمشاركة النساء المتزوجات، أو المطلقات، أو اللاتي أنجبن أطفالاً بالفعل، أو الحوامل.

ومن بين المتسابقات الـ25 لملكة جمال الكون في الإكوادور، تُعد 7 منهنّ أمهات، و4 منهنّ متزوجات، وثلاثة منهن مطلقات.

وأفادت المتسابقة دايسي لامان البالغة من العمر 29 عامًا، وهي مطلقة مع ثلاثة أطفال، أنّ المسابقة تحقق تقدمًا كبيرًا، كما أنّها أعربت عن دعمها لكويزبي.

وأوضحت لامان في مكالمةٍ عبر الفيديو: "إنّها (كويزبي) واحدة من أكثر الزميلات خبرةً، ليس فقط بسبب عمرها. إنّها امرأة جميلة، وإنسانة متمكّنة وذكية.. وأنا معجبة بشجاعتها".

وتشمل المسابقة أيضًا كارولينا كوبو البالغة من العمر 29 عامًا، وهي أم عازبة لفتاة تبلغ من العمر 7 سنوات.

وأكّدت كوبو أنّ الجمال أمر شخصي، وأنّ القواعد الجديدة للمسابقة تساعد في مكافحة الوصمات الاجتماعية، وقالت: "لا يجب علينا حبس النساء في فكرة مفادها أنّهن إذا بلغن سنًا معينًا، أو لأنهنّ أمهات، فلن يعد بإمكانهنّ القيام بأشياء معينة. سنستمر في كوننا نساءً يتمتعن بحلمٍ، ورسالة، ونية للحياة".

في أمريكا اللاتينية، ليست هذه أول مرة يلفت فيها عمر إحدى المتسابقات الانتباه خلال مسابقات الجمال.

تصدرت أليخاندرا رودريغيز عناوين الأخبار بجميع أنحاء العالم في أبريل/نيسان، عندما تُوِّجَت بلقب ملكة جمال بوينس آيرس، لتصبح بذلك أول امرأة في الستينيات من عمرها تفوز بمسابقة نظمتها سلسلة ملكة جمال الكون.

وبينما انتهت رحلة رودريغيز في مسابقة ملكة جمال الكون بمايو/أيار عندما لم يتم اختيارها لتمثيل الأرجنتين، إلا أنّها أكّدت لـCNN أنّ مشاركتها كانت "الخطوة الأولى لتغييرٍ قادم".

وخضعت منظمة ملكة جمال الكون للانتقادات في الأسابيع الأخيرة، باعتبارها الشركة الأم لمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مايو/أيار، تخلّت كلا من ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية وملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة الأمريكية عن ألقابهما وسط مزاعم عن سوء الإدارة، ووجود بيئة عمل سامة، وظروف أثرت على صحتهما العقلية.