السيدة الأولى لأمريكا جيل بايدن..أحدث نجمة غلاف لمجلة "فوغ"

كلمة على معطف زوجة بايدن تثير الجدل.. ما سرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- ستظهر السيدة الأولى لأمريكا جيل بايدن، كنجمة غلاف مجلة "فوغ" لشهر أغسطس/آب مع بدء موسم الانتخابات في الولايات المتحدة، بعد أيامٍ فقط من الأداء الضعيف للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحسب ما وصفه الخبراء في المناظرة الرئاسية الأولى.

وظهرت بايدن أمام عدسة مصور الأزياء المخضرم، نورمان جين روي، بفستان من الحرير عاجي اللون على هيئة بدلة من علامة "رالف لورين".

وكتبت النص المرافق مايا سينجر من مجلة "فوغ"، قَبل المناظرة الرئاسية، حيث رافقت السيدة الأولى خلال محطتين انتخابيتين بأبريل/نيسان في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وكانت إحداهما للتحدث إلى تحالف "النساء من أجل بايدن-هاريس" في مدينة مينيابوليس الأمريكية، والآخر للتحدث إلى "المعلمين من أجل بايدن -هاريس".

أصبحت السيدة الأولى لأمريكا، جيل بايدن، نجمة غلاف مجلة "فوغ" لشهر أغسطس/آب. Credit: Norman Jean Roy/Courtesy Vogue

وبعد المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، التي أدارتها CNN في 27 يونيو/حزيران، قال مستشارو بايدن للشبكة إنّ عائلته واصلت دعمها الثابت في محاولة لإعادة انتخابه.

وتواصلت مجلة "فوغ" أيضًا مع السيدة الأولى بعد المناظرة وسط دعوات إلى تنحي بايدن عن منصبه كمرشح ديمقراطي.

وقالت زوجة الرئيس الأمريكي: "لن نجعل تلك الدقائق التسعين تحدد الأعوام الأربع التي قضاها كرئيس. سنواصل القتال".

ووصفت المجلة السيدة الأولى بكونها مستشارة عملية ومقربة للرئيس. Credit: Courtesy Vogue

على مدى السنوات الأربع الماضية، نفّذت بايدن دورها باعتبارها السيدة الأولى عبر نهج ٍعملي.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أعلن البيت الأبيض عن مبادرة جديدة مهمة لتمويل الأبحاث في مجموعة من القضايا المتعلقة بصحة المرأة، والتي لم تتم دراستها إلى حدٍ كبير، مثل التهاب بطانة الرحم وأمراض القلب.

وبصفتها أستاذة للغة الإنجليزية في جامعة شمال فيرجينيا المجتمعية، دعت السيدة الأولى لزيادة تمويل المدارس، وخاصةً بعد أن أدّت جائحة "كوفيد-19" إلى إجهاد الأنظمة المدرسية، وترك فجوات في التعليم.

قالت السيدة الأولى لمجلة "فوغ": "لسنا بحاجة إلى المزيد من الفوضى". Credit: Norman Jean Roy/Courtesy Vogue

وغالبًا ما ينعكس أسلوب السيدة الأولى على ملابسها، إذ تفضل الأزياء العملية، مثل البدلات، والمعاطف الكلاسيكية، إذ تفضل المصممين الأمريكيين، وغالبًا ما ترتدي قطعًا من تصميم سيرجيو هدسون، ومايكل كورس، ورالف لورين.

وبعد ظهورها ببدلةٍ زرقاء مائلة للبنفسجي ارتدتها في المناظرة الرئاسية، تبعت السيدة الأولى تلك الإطلالة بفستانٍ أسود عليه كتابات باللون الأبيض من تصميم كريستيان سيريانو بتجمعٍ حاشد في ولاية كارولينا الشمالية صباح اليوم التالي، كان هدفه إعادة تنشيط الناخبين.

ونقلت إطلالتها وجهة نظرها بشكلٍ واضح، مع تزيين الفستان بكلمة "صوِّت" في كل مكان.

ومهما كان شكل المسار السياسي عند المضي قدمًا، فمن المؤكد أنّ السيدة الأولى ستكون أساسية في قرارات الرئيس.

وفي القصة الخاصة بغلاف مجلة "فوغ"، أشارت الصحفية المختلصة بالشأن السياسي والمؤلفة، كاتي روجرز، إلى أنّ السيدة الأولى لا تُعتبر كواحدة من المستشارين الرئيسيين للرئيس الأمريكي، ولكنها "من أقرب المقربين إليه".