نجل أغنى رجل في آسيا يتزوج في أفخم حفلات الزفاف المنتظرة في الهند

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المقرّر أن يتزوج ابن أثرى رجل في آسيا، أنانت أمباني، من حبيبته، راديكا ميرشانت، في وقتٍ لاحق من هذا الشهر، في حفل فخم يُوصف بأنّه زفاف العام في البلاد.

وتسببت الاحتفالات الباهظة التي سبقت الزفاف بحالة من الجنون عبر وسائل الإعلام الهندية، كما يترقب جمهور وسائل التواصل الاجتماعي ما سيُنشر عن الحدث الفخم.

في مارس/آذار، أقام الزوجان حفلاً سبق الزفاف استمر ثلاثة أيام بمدينة جامناجار الغربية في الهند حضره حوالي 1،200 ضيف بارز، بما في ذلك مؤسس موقع "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، كما رقص المدعوون طوال الليل على أنغام أداء المغنية ريانا.

صورة لأنانت أمباني وراديكا ميرشانت في "مركز جيو العالمي" في مومباي بعام 2023. Credit: SUJIT JAISWAL/AFP/AFP via Getty Images

في أواخر شهر مايو/أيار، نظّم الثنائي رحلةً بحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​لمدة أربعة أيام لأفراد العائلة والأصدقاء.

وشملت الرحلة مجموعة من نجوم بوليوود، وعروضًا من المغنية كاتي بيري، وفِرقة "باك ستريت بويز"، ونجم الأوبرا أندريا بوتشيلي.

ومن المقرر أن يُقام حفل الزفاف في مومباي خلال الفترة من 12 إلى 14 يوليو/تموز في منزل والدي أنانت، وهو مبنى يتكونّ من 27 طابقًا يُدعى "Antilia"، و"مركز جيو العالمي للمؤتمرات" المملوك للعائلة، وهو مكان ضخم يتسع لأكثر من 16 ألف شخص.

من هما العروسان؟

Credit: SUJIT JAISWAL / Contributor

ويُعد أنانت، البالغ من العمر 29 عامًا، الابن الأصغر لأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني، الذي تقدر ثروته بـ118 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبرغ" لأصحاب المليارات.

ويتولى أنانت قيادة التوسع بقطاع الطاقة في مجموعة تابعة للعائلة تُدعى "Reliance Industries"، بعد تَخرَّجه من جامعة "براون".

أمّا ميرشانت، البالغة من العمر 29 عامًا أيضًا، فهي ابنة قطب صناعة الأدوية، فيرين ميرشانت، وتعمل في شركة والدها "Encore Healthcare".

وسبق أنّ قالت خرّيجة جامعة نيويورك لمجلة "فوغ" إنّها التقت بأنانت عن طريق أصدقاء مشتركين في عام 2017.

ما الذي يمكن توقعه في حفل الزفاف؟

الحنة تزين يدي عروس بمدينة أغرا في الهند. Credit: EyesWideOpen/Getty Images

تتضمن حفلات الزفاف الهندوسية عدة أحداث تُقام على مدار أكثر من يوم واحد.، منها حفل "هالدي"، حيث يقوم الضيوف بوضع معجون الكركم على ذراعي ووجهي العروس والعريس للحظ السعيد، والحماية من الأرواح الشريرة.

وهناك أيضًا حفل يُدعى "مهندي"، وهو طقس يقوم فيه فنان برسم أنماط الحناء المعقدة على يدي العروس والضيوف.

والدا العريس خلال احتفال سبق الزفاف. Credit: Courtesy Manish Malhotra

وتم تعيين أحد أشهر المصممين في البلاد، مانيش مالهوترا، كمدير إبداعي لحفل الزفاف، بالتعاون مع نيتا أمباني (والدة العريس)، والعديد من الشركات لتنفيذ رؤية العائلة.

وقال مالهوترا لـ CNN إنّه ابتكر مع فريقه مواضيع وتجارب "تجسد جوهر الهند للتعبير عن شخصيتي الثنائي".

جانب من الزينة في الاحتفالات التي سبقت الزفاف. Credit: Courtesy Manish Malhotra

كيف ستبدو الأزياء؟

في هذه الصورة، ترتدي ميرشانت فستانًا من تصميم مانيش مالهوترا. Credit: Courtesy Manish Malhotra

من المتوقع أن يرتدي الثنائي ملابس مميزة تعرض الحرف، والمنسوجات الهندية، بينما سيرتدي الضيوف أزياء "الساري" الهندية الخالدة، وتنانير "ليهينجا" مع القمصان العصرية، أو "الشرواني" التقليدي بلمسة عصرية.

كيف يتم تحضير زفاف بهذه الضخامة؟

يستغرق التخطيط لحدث بهذا النطاق شهورًا عديدة، ومن المحتمل أن يشارك فيه مئات الأشخاص الذين يعملون خلف الكواليس.

وقالت ماريشا باريك مؤسِّسة " Swaaha Weddings" لتنظيم حفلات زفاف في مومباي: "أي نوع من المشاريع الضخمة كهذه تتطلب بين 9 و12 شهرًا تقريبًا من العمل التحضيري، كما أنّها تنطوي على مشاركة بين 40 و45 من الوكالات الكبيرة أو الشركاء".

وأضافت أنّه من المرجح أن تتعامل فرق منفصلة مع الحجوزات، وتأمين الترفيه، وإدارة تصميم الإنتاج، والتعامل مع الخدمات اللوجستية، من بين مهام أخرى خلال يوم الحدث.

وتطورت صناعة حفلات الزفاف في الهند بشكلٍ كبير خلال العقد الماضي، حيث ألهمت "بوليوود" وثقافة المشاهير الأزواج لتنظيم مناسبات أكبر وأكثر تكلفة.

وتبلغ قيمة قطاع حفلات الزفاف الآن حوالي 130 مليار دولار، بحسب "اتحاد جميع تجار الهند" (Confederation of All India Traders)، وهي رابع أكبر صناعة في البلاد، بملايين الموظفين.