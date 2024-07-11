ملكات جمال من إنتاج الذكاء الاصطناعي.. من الأجمل ومن أي بلد؟

"أتمنى لو كان مظهري كذلك": فلتر تحسين الجمال على "تيك توك" يثير الجدل.. والآراء تنقسم حوله

نصيحة جمالية تعود للقرن الـ19 تثير ضجة على “تيك توك“.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوجت كنزة ليلي، وهي مؤثرة مغربية افتراضية تتمتع بنحو 200 ألف متابع على منصة "انستغرام"، و45 ألف متابع على منصة "تيك توك"، كأول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي.

وكان حكام مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي الأولى في العالم قد كشفوا عن 10 متأهلات للتصفيات النهائية في شهر يونيو/حزيران،

كنزة ليلي، أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي بالعالم Credit: Fanvue World AI Creator Awards

وقالت ليلي في مقطع فيديو: "الفوز بلقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي يحفزني لمواصلة عملي في تطوير هذه التكنولوجيا بشكلٍ أكبر".

سيرين آي، إحدى المشاركات في مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي Credit: Fanvue World AI Creator Awards

ويعتبر البعض أن هذا الحدث فرصة لإزالة الغموض عن القدرات الاستثنائية للتكنولوجيا، بينما يمثل للبعض الآخر طريقة إضافية لنشر معايير الجمال غير الواقعية.

لالينا تمثل فرنسا في مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي Credit: Fanvue World AI Creator Awards

وقالت الباحثة المشاركة في مركز "ليفرهولم" لمستقبل الذكاء الاصطناعي بجامعة "كامبريدج"، الدكتورة كيري ماكينيرني، لـCNN: "أعتقد أننا بدأنا ننسى بشكلٍ متزايد ما يبدو عليه وجه غير مُعدَّل".

تتمتع كل متسابقة بشخصية فريدة خاصة بها. Credit: Fanvue World AI Creator Awards

وتتسرب التحيزات العنصرية والجنسانية المتأصلة في معايير الجمال إلى البرامج التي توظِّف الذكاء الصناعي لصنع الصور أيضًا، حيث وجدت الأبحاث أنّ الذكاء الصناعي يعكس هذه الصور النمطية المتعلقة بالجنس والعِرق عند توليد الصور.

تعكس البيانات أم تتحداها؟

تمثل المتسابقة، أيلا لو، البرازيل. Credit: Fanvue World AI Creator Awards

وأفادت ماكينيرني أنّ غالبية المرشحات اللواتي وصلن إلى القائمة المختصرة لـ "ملكة جمال الذكاء الصناعي" يتمتعن بـ"بشرة فاتحة للغاية، وجسم نحيف"، موضحة أن أدوات الذكاء الاصطناعي صُمِّمت لتكرار الأنماط الموجودة في العالم، ولا تهدف إلى تحديها بالضرورة.

تجسد المتسابقات معايير الجمال التقليدية. Credit: Fanvue World AI Creator Awards

من جهته، قال فرقان شاهين، وهو جزء من الفريق الذي صنع المتسابقة، سيرين آي: "عندما ننظر إلى معايير جمال المشاركات، فهي ليست حقيقية أيضًا.. إنّهن مثاليات، تمامًا كالذكاء الاصطناعي".

كنزة ليلي من المغرب. Credit: Fanvue World AI Creator Awards

واعترفت سالي آن فوسيت من لجنة حكام المسابقة، بأنّ "هناك طريق طويل لنقطعه"، لافتة إلى أن الهدف يجب أن يتمثل بمشاركة نساء أكثر تنوعًا.