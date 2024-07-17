ليس في أمريكا بل ببلد خليجي.. مصور يوثق شغف خيالة بثقافة رعاة البقر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتزيّن هؤلاء الأشخاص بالزي الشهير لرعاة البقر الأمريكيين، بأحزمتهم الضخمة المزخرفة، وأحذيتهم الجلدية، وقبعاتهم الأيقونية. ورعم أن البعض قد يظن أن هذه الصور الديناميكية للرجال وأحصنتهم التُقطت في الريف الأمريكي، إلا أنها التُقطت في بلد خليجي، أي البحرين تحديدًا.

ليست في أمريكا بل في بلد خليجي.. مصور يوثق شغف البحرينيين تجاه ثقافة رعاة البقر
المصور البحريني، سمير السعيد، شغوف بالتصوير الرياضي.Credit: Sameer AlSaeed

وعلى مر الأعوام، وثق المصور البحريني، سمير السعيد، تجمعات الخيالة السنوية التي غالبًا ما "تشكل عامل جذب للمصورين والصحفيين"، وفقًا لما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

فئات مختلفة وشغف واحد

ليست في أمريكا بل في بلد خليجي.. مصور يوثق شغف البحرينيين تجاه ثقافة رعاة البقر
رياضة ركوب الخيل هي من أكثر الرياضات التي حرص على توثيقها.Credit: Sameer AlSaeed

تُعد الفروسية وركوب الخيل من العادات المتأصلة في البحرين، التي تحتضن سباقات الخيل ونشاطات متعلقة بالفروسية.

ويبرز هؤلاء الخيالة من بين الحشود لظهورهم بزي رعاة البقر من أعلى الرأس حتى أخمص القدمين.

ليست في أمريكا بل في بلد خليجي.. مصور يوثق شغف البحرينيين تجاه ثقافة رعاة البقر
تثير هذه الصور المُلتقطة في البحرين الفضول، حيث تُظهر أشخاصًا يرتدون زي رعاة البقر الشهير لدى الأمريكيين.Credit: Sameer AlSaeed

ووصف المصور الفوتوغرافي البحريني هؤلاء بأنهم "مجموعة من الهواة، وعشاق الخيل من أعمار مختلفة، وفئات اجتماعية وطبقية متعددة، أحبوا هذا النوع من الفروسية، والألعاب البهلوانية، والأزياء".

وفي صوره الديناميكية، وثق السعيد لحظات الإثارة وقدرة الخيالة في السيطرة على خيولهم أثناء الجري، والمراوغة، وغيرها من الجوانب.

ليست في أمريكا بل في بلد خليجي.. مصور يوثق شغف البحرينيين تجاه ثقافة رعاة البقر
يأتي هؤلاء الأفراد من خلفيات مختلفة، ولكن تجمعهم ثقافة رعاة البقر.Credit: Sameer AlSaeed

وقبل التعرف إلى هذا النوع من الرياضة، كان المصور الفوتوغرافي البحريني يهوى توثيق أبطال ألعاب القوى في النادي الصحي الذي كان مشتركًا فيه، حتى دعاه أحد المدربين، وهو فارس ومربي للخيول، لتوثيق ألعاب رعاة البقر.

وقال السعيد: "أعجبتني الفكرة، خاصةً عندما أراني صورًا على هاتفه المحمول لفرسان بحرينيين  بلباس رعاة البقر، يمتطون خيولهم الجميلة، ويقومون بحركات بهلوانية مبدعة".

ليست في أمريكا بل في بلد خليجي.. مصور يوثق شغف البحرينيين تجاه ثقافة رعاة البقر
جانب ديناميكي من المسابقات التي تُقام في البحرين.Credit: Sameer AlSaeed

ولا تقتصر أنشطة هؤلاء الخيالة على يوم واحد فحسب أي تاريخ 1 يناير/كانون الثاني، إذ أنه خلال موسمي الشتاء والخريف، تقام فعاليات مشابهة متفرقة أخرى، ولكنها لا تتمتع بالزخم ذاته مثل أول يوم من السنة الجديدة.

ليست في أمريكا بل في بلد خليجي.. مصور يوثق شغف البحرينيين تجاه ثقافة رعاة البقر
يجمع هذا الشغف بين الكبار والشباب على حدٍ سواء.Credit: Sameer AlSaeed
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رُغم روعته، إلا أنّ موسم المسابقات الخاصة بهؤلاء الخيالة يكون قصيرًا عادةً، ويتركز في فصل الشتاء.

وأوضح السعيد: "نظراً لطول فصل الصيف في مناطقنا، يقوم الخيالة بمسابقات مشابهه على شاطئ البحر، ولكن ليس بلباس وسروج رعاة البقر نظراً لحرارة الجو".

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