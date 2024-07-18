دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار زيّ منغوليا الوطني بستراته المطرزة، وأرديته المطوية، واإكسسواراته المستوحاة من الملابس التقليدية في أولمبياد باريس 2024 المنتظر، إعجاب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كُشف عن ملابس حفل الافتتاح والختام من تصميم العلامة التجارية "Michel&Amazonka" الأسبوع الماضي.

وتأخذ علامة "Michel&Amazonka" التجارية من العاصمة المنغولية أولان باتور مقرًّا لها، وتنتج الأزياء الراقية والملابس الجاهزة التي "تعبّر عن جوهر التقاليد والثقافة المنغولية".

يتميز زي لاعبي جمهورية منغوليا المشاركين بأولمبياد باريس 2024، بالألوان الوطنية أي الأزرق والأحمر والأبيض، بالإضافة إلى العديد من الأنماط والزخارف التقليدية، ضمنًا رمز "Soyombo" الذي يظهر في علم البلاد. Credit: Michel Amazonka

وكشفت العلامة عن تصاميمها عبر سلسلة من الصور وفيديو مصوًّر. وتتميّز التصاميم بالألوان الوطنية أي الأزرق والأحمر والأبيض، بالإضافة إلى العديد من الأنماط والزخارف التقليدية، ضمنًا رمز "Soyombo" الذي يظهر في علم البلاد. وتشمل التفاصيل أيضًا الزخارف المرتبطة بباريس والألعاب الأولمبية، وتحديدًا برج إيفل والشعلة الأولمبية.

واستغرقت صناعة الزي 20 ساعة كمعدّل وسطي، بحسب اللجنة الأولمبية الوطنية المنغولية.

وجذب الزي الرسمي الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيّما عبر تطبيق "تيك توك"، حيث أشاد معلقو الموضة والرياضة بالتصاميم. وقال كاتب الموضة رايان ييب في مقطع فيديو شوهد أكثر من مليوني مرة: "لقد فازوا للتو بالأولمبياد قبل أن ينطلق".

وفي مقطع فيديو آخر على "تيك توك"، شوهد نحو 300 ألف مرة، قالت المستخدمة الأسترالية بي جاميسون: "التفاصيل جميلة حقًا.. يبدو أنه تمّ التفكير بكل شيء على نحو جيد".

وعلى صفحة "انستغرام" الخاصة بالعلامة التجارية، أثنى المستخدمون على الملابس، بالقول إنها "أجمل زي حتى الآن"، وجاء في تعليق لمستخدم آخر: "ما هذه التصاميم الدقيقة والرائعة!".

أسّست الشقيقتان ميشيل تشويغالا وأمازونكا تشويغالا هذه العلامة التجارية. وسبق أن صممت علامة "Michel&Amazonka" ملابس الفريق المنغولي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، والألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020، حيث حصلت البلاد على فضية واحدة وثلاث ميداليات برونزية.

استغرقت صناعة الملابس 20 ساعة كمعدل وسطي، بحسب اللجنة الأولمبية الوطنية المنغولية. Credit: Michel Amazonka

شاركت منغوليا في جميع الألعاب الأولمبية الصيفية باستثناء دورة واحدة أقيمت في عام 1964. وفازت الدولة غير الساحلية بأول ميدالية ذهبية لها، والوحيدة حتى الآن، (في الجودو والملاكمة) في ألعاب بكين 2008.

هذا العام، ترسل البلاد أكثر من 30 رياضيًا إلى أولمبياد باريس، الذي تنطلق فعالياته في 26 يوليو/ تموز. وسيتنافس هؤلاء في تسع رياضات مختلفة، ضمنًا ركوب الدراجات، والرماية، والمصارعة.