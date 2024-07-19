السعودية..ألق نظرة داخل أحد أقدم الأحياء الموجودة بالرياض

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "أُصوّر حياة الشارع العفوية والحياة اليومية بدافع الفضول، وأجد شغفي في التقاط البروتريهات المقرّبة لتفاصيل الوجوه"، هذا ما قاله المصور السعودي زهير الطريفي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية عن تصويره الأحياء الشعبية المفعمة بالتراث والثقافة الأصيلة في المملكة العربية السعودية.

Credit: Instagram/zuhair373

وبدوره، قرر المصور السعودي تسليط الضوء على "حي الشميسي"، وهو أحد أقدم الأحياء الموجودة في جنوب العاصمة الرياض.

وأوضح الطريفي: "يحتوي على العديد من بيوت الطين القديمة التي لا تزال مسكونة.. ولكن أصبح غالبية سكانها من الأجانب".

وأضاف المصور السعودي: "تمتاز بيوت الطين غالباً بأنها تتألف من طابقين، ودائماً ما يكون المدخل الرئيسي مظلّلًا بأسلوب بناء تقليدي، كما تحتوي على بعض الزخارف الجصّية".

Credit: Instagram/zuhair373

البيوت الطينية

تختلف نماذج المباني الطينية في المسميات وفي الشكل وطريقة البناء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فيما تتوحد مكونات بنائها.

Credit: Instagram/zuhair373

ويتم بناء بيوت الطين باستخدام الطين، والتبن، وجذوع وسعف النخيل، والأثل، بدءاً بوضع الأساس المسمى "وثر"، وهو من الحجارة والطين، ثم وضع المدماك الأول، وبعدها يُترك حتى يجف لمدة يوم واحد في فصل الصيف.

وفي فصل الشتاء، يُترك لمدة يومين أو ثلاثة أيام، ثم يُوضع المدماك الثاني، وهكذا تتم عملية البناء.

وأخيرًا، تتم عملية "الصماخ"، وهي "تلييس أسفل السقف بالطين"، وفقًا لـ"واس". ويُذكر أن السقف هو عبارة عن خشب من جذوع وسعف النخيل وأشجار الأثل أو السدر.

Credit: Instagram/zuhair373

ولفتت انتباه الطريفي، وهو يُمارس التصوير منذ عام 2010، الأسواق الشعبية في "حي الشميسي"، حسبما ذكرته مدونته الإلكترونية "Altraifi".

وأوضح أن غالبية المحلات تحمل أسماء ملاكها، بدلًا من تسميتها بمُسميّات عامة. كما توجد العديد من السيارات الكلاسيكية المركونة على طول شوارع الحي.

ويتركز مجال المصور السعودي في توثيق مختلف الأحياء الشعبية والحياة اليومية بالبلاد. وتُعدّ هذه الصور بمثابة امتداد لمشروع فوتوغرافي، يُعرف باسم "حياة الشارع السعودي"، والذي بدأه الطريفي منذ أكثر من 10 سنوات.