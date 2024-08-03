ما الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار ملابس العمل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أغمض عينيك وتخيّل فنانًا كوميديًا. ربما يقف في قبو أمام جدار من الطوب المكشوف، أو يجلس على مقعد خشبي في منتصف مسرح ذات ستائر سوداء. وقد يضع على الأرجح قميصه داخل البنطلون، مع ارتداء ربطة عنق صاخبة.

واليوم، من المرّجح رؤية فنانات كوميديات يرتدين ملابس من "فيرزاتشي" أو "غوتشي" أكثر من ارتدائهن بدلات جينز بأزرار.

وخلال وقت سابق من هذا العام، أطلقت الفنانة الكوميدية، ماري بيث بارون، المقيمة بولاية نيويورك الأمريكية، أول عرض خاص مستقل لها بعنوان "Thought Provoking" على منصة "يوتيوب".

وارتدت حينها فستانًا فضّيًا لامعًا.

قد يبدو فستانًا عادّيًا، لكنه يعتبر جزءًا من التاريخ بالنسبة للمهتمين بعالم الموضة.

ويُذكر أن عارضة الأزياء، كيت موس، قد ارتدت الفستان ذاته، للعلامة التجارية "فيرزاشي"، خلال حفل خيري في لندن عام 1999.

وأثناء الترويج لعرضها على "إنستغرام"، أشارت بارون إلى هذا التصادم الغريب بين العالمين في التعليق، قائلة: "عندما قام المصممون الرائعون في فيرزاتشي بتصميم هذا الفستان لكيت موس عام 1999، لا أعتقد أنهم تخيلوا أن ترتديه فنانة كوميدية بعد 25 عاماً!".

صورة تظهر عارضة الأزياء كيت موس خلال حفل "Diamonds are Forever" في العام 1999. Credit: Dave Benett/Getty Images; Sidewalkkilla

وبعد ذلك، ظهرت بارون في برنامج "ذا تونايت شو"، مع جيمي فالون، في فستان أسود قصير لـ"غوتشي"، صممه توم فورد خلال فترة عمله كمدير إبداعي للعلامة التجارية، لموسم خريف وشتاء 2003.

وقالت بارون لـCNN: "أنا أحب الموضة، أولاً وقبل كل شيء".

وأضافت: "لقد كانت الثقافة التي نشأت عليها؛ بريتني سبيرز، وماري كيت، وآشلي أولسن، وباريس هيلتون، جميعهنّ كنّ مؤثرات للغاية".

صورة ماري بيث بارون أثناء ظهورها في برنامج "ذا تونايت شو" مع جيمي فالون. Credit: Todd Owyoung/NBC/Getty Images

كما تحرص كات كوهين، التي عُرضت أولى حلقاتها الكوميدية الخاصة على "نتفليكس" بعنوان "The Twist...? She’s Gorgeous" في عام 2022، على إعادة صياغة ملابس الكوميديا ​​لتصبح أكثر بريقًا ومتعة.

وقالت في مقابلة مع CNN: "لطالما فكرت أنني سأعامل نفسي كنجمة بوب وأرى ما سيحدث".

وعلى خشبة المسرح، ترتدي كوهين الريش وأحجار الراين، ونادرًا ما تُرى دون لمسة من ظلال العيون الزرقاء.

ويُذكر أن معظم إطلالاتها مصممة خصيصًا من قبل مصممة أزياء نجوم البوب، كيلسي راندال، التي تضم قائمة عميلاتها كلًا من بيونسيه، وليزو، ولورد، وكلوي، وهالي بيلي.

تُفضّل الكوميدية كاثرين كوهين الظهور بإطلالات مبهرة وأنثوية للغاية. Credit: Dev Bowman

وقالت بارون: "تعرّضت النساء الكوميديات لفترة طويلة لضغوطات كي يرتدين ملابس تشبه نظرائهن من الرجال".

وأضافت: "عندما بدأت في دراسة فن الارتجال، كان هناك كتيب إرشادي تشتريه وتقرأه إلى جانب الدروس. وقد جاء فيه أنه لا يجب أن ترتدي سروالاً قصيراً أو فساتين قصيرة على المسرح لأنه إذا تمكن الجمهور من رؤية ساقيك، فإن ذلك يشتت انتباههم".

وتستذكر بارون أنها بعد أداء إحدى الفقرات الخاصة بها، تبعها مسؤول الحجز للخارج، قائلًا: "نكاتك رائعة، ولكنك ترتدين ملابس مثيرة للغاية".

وبالنسبة إلى كوهين، فقالت: "عندما بدأت لأول مرة، شعرت بخجل أكبر، وكنت أكثر ترددًا في إبراز شخصيتي.. أتذكر أنني ارتديت ذات مرة بدلة عمل في أحد العروض.. وقلت لنفسي: لا، هذه لست أنا".

صورة مارغريت تشو وهي ترتدي أزياء أنثوية خلال أحد عروضها الكوميدية. Credit: Margaret Norton/NBC/Getty Images

ولطالما رفعت مارغريت تشو، التي اختارتها مجلة "رولينغ ستون" ضمن قائمة أفضل 50 فنان كوميدي على الإطلاق، علم الموضة على المسرح في فترة التسعينيات، مع مصممي الأزياء بيتسي جونسون، وتود أولدهام، وجيما كونغ، رغم أنها اشتهرت خلال أحد أكثر العصور شوفينية في هذا المجال.

وقالت تشو لـCNN "كان عليك أن تتعامل مع "الجاذبية" بطريقة معينة، فأنت لا تريد الدخول في وضع أنثوي مفرط، لأن ذلك سينفي تلقائيًا ما تقوله".

وأضافت: "كان من الصعب أن تجعل الناس يثقون بك كفنان كوميدي إذا كنت جذاباً.. كانت هناك ثقافة كراهية النساء".

لكن تشو كانت لا تزال تستمتع بارتداء ملابس أنيقة رغم الهيمنة الذكورية في بيئة عملها.

وقالت كوهين: "في السابق، ربما كان الأشخاص يشعرون أن الأزياء ليست مهمة لما يقومون به فنياً. ولكن اليوم، أعتقد أنها تُضيف إلى ما أقوم به".