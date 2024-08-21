مسبح عائم على شكل صليب في نيويورك.. ما سرّ تصميمه؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتظر سكان نيويورك 15 سنة، لبناء مسبح عائم على شكل صليب في "النهر الشرقي" للمدينة الأمريكية، بعدما تلّقى الاقتراح تمويلاً جزئياً من قبل الجمهور، وتمت الموافقة عليه في النهاية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الحاكم كاثي هوشول والعمدة إريك آدامز أن المنشأة الصيفية، التي تُعرف باسم "POOL +"، ستُبنى في "الرصيف البحري 35"، رغم أن السبّاحين قد يحتاجون إلى الانتظار حتى صيف عام 2026 لافتتاحها.

وسيخضع نظام التصفية الخاص بالمسبح لجولتين من الاختبار.

ويتوقّع أن يُنظّف أكثر من مليون غالون من مياه النهر يومياً من دون استخدام مواد كيميائية أو إضافات، وفق ما ورد في بيان صحفي خاص بالمشروع.

وستبدأ الجولة الأولى هذا الشهر، على بارجة عائمة في المياه القريبة من "الرصيف البحري 35". وفي العام المقبل، سيُبنى جزء من حوض السباحة المفتوح لإجراء الاختبارات النهائية.

وبحسب بيانات مجلس مدينة نيويورك لعام 2022، تحتضن المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 8.3 مليون نسمة، حوالي 50 مسبحًا عامًا فقط، بعمق كافٍ للسباحة، ما يخلق طوابير طويلة وسط موجات الحرّ الشديدة خلال فصل الصيف.

سيستضيف المسبح العائم ما يصل إلى 300 سبّاح في آن واحد. Credit: + POOL rendering. Designed by Family New York & Playlab, Inc. Image by Family New York

وتمّ تصميم حوض السباحة "POOL +" بالتعاون بين أربعة مصممين من ستوديو "PlayLab" الابداعي وشركة "Family" التي أقفلت أبوابها.

وجاء التصميم كوسيلة لفتح ممرات مائية في المدينة للاستخدام العام، يمكن تقسيمه إلى أربعة أنشطة مثل سباحة الأطفال، والاسترخاء، والسباقات، والرياضة.

وبمجرد بنائه، سيكون المسبح الذي تبلغ مساحته 9 آلاف قدم مربع، قادرًا على استيعاب ما يصل إلى 300 شخص في آن واحد.

ولن تجعل طبقات من "أغشية الترشيح" المياه آمنة للسباحة فحسب، بل ستُنظف النهر المحيط به أيضًا، وفقًا لمنظمة "Friends of + POOL"غير الربحية شارك المصممون بتأسيسها في عام 2015، حيث قاموا بتوسيع فريقهم وتعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة.

وكان المسبح أول اقتراح معماري مدني يتم إطلاقه من خلال "Kickstarter"، وفقًا للمشروع الذي جمع أكثر من 300 ألف دولار من خلال موقع التمويل الجماعي بين عامي 2011 و2014 لتمويل الاختبار.

وقد حدد تقدير مبكر في عام 2011، التكلفة الإجمالية للمشروع بـ21 مليون دولار، رغم أن كارا ماير، المديرة الإدارية لـ" Friends of + POOL" أخبرت CNN، إنّ هذا الرقم ارتفع منذ ذلك الحين إلى حوالي 50 مليون دولار.

وقالت ماير: "أجمل ما في هذا المشروع أنه كان مدفوعًا حقًا من المجتمع المحلي".

وتابعت: "لقد بدأنا المشروع بآلاف التبرعات الصغيرة وتستمر المنظمة غير الربحية في جمع الأموال من مجموعة واسعة من أعضاء المجتمع الذين يريدون الوصول إلى أنهارهم ويؤمنون بالعمل الذي نقوم به حول ثقافة سلامة المياه وإدارة المياه".

هذه الصورة التوضيحية تعكس تصميم المسبح العائم في مدينة نيويورك الأمريكية. Credit: + POOL rendering at Pier 35. Designed by Family New York & Playlab, Inc. Image by Luxigon

ورغم أنه متوقع رؤية المسبح العائم قبالة "الرصيف البحري 35" مع انتهاء الاختبار في العام المقبل، إلّا أنه لم يتم الإعلان بعد عن جدول زمني محدد لاكتماله.

ومن خلال المساعدة في تصفية نهر ملوث تاريخياً، يأمل المنظمون أن يقدم المشروع "أطر عمل جديدة" للمدينة للاستفادة من أنهارها بطرق إبداعية.