مصور يستكشف مناطق تركيا النائية في مهمة لتوثيق مساجدها المنسية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبدو هذه الهياكل المتهالكة فاتنة، ويسهل استنتاج أنّها كانت معالم أنيقة في أوج ازدهارها، وذلك رُغم مظهرها المتآكل بعد التخلي عنها.

وثق المصور البريطاني، جيمس كيروين، هذه المشاهد أثناء استكشاف المناطق البعيدة عن مسارات السفر الرئيسية في تركيا، وقُراها النائية.

يهوى المصور البريطاني، جيمس كيروين، توثيق المباني المنسية. Credit: James Kerwin

في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال كيروين: "أنا أبحث دائمًا عن الأشياء المخفية، أو التي لا تتم زيارتها، أو التي ربما تتمتع بهندسة ذات جماليات فاتنة، أو خاصة.. أحب البحث عن التصاميم الداخلية الفريدة لبلد معين".

عالم آخر صنعته أنامل بارعة

بدأ كيروين في التقاط الصور المعمارية في أواخر عام 2013. Credit: James Kerwin

تتميز الصور، وهي جزء من سلسلة "The Sanctuary" (الملاذ)، التي وثقها كيروين في تركيا بطابعٍ سريالي وغامض بألوانها الزاهية، وتفاصيلها المزخرفة الذهبية التي تزداد جمالاً بفضل ضوء الشمس الطبيعي.

وتغيرت هذه القرى في الأعوام العشرين الماضية، مع استبدال المساجد القديمة والمتهالكة بمساحات دينية جديدة، وأكبر.

قام المصور بتوثيق المساجد المنسية في تركيا. Credit: James Kerwin

وأوضح كيروين أنه آنذاك، بدأ القرويون بالهجرة إلى المدن الكبرى بحثًا عن فرص العمل، مضيفًا: "دَمّرت أحوال الطقس العديد من تلك المساجد المهجورة مع مرور الوقت. ومع ذلك، لا تزال المساجد موجودة في جميع أنحاء البلاد، ويتجاوز عمر العديد منها أكثر من مئة عام، وهي مبنية بالكامل من الخشب، أو مطلية بشكل جميل".

الطريق إلى هذه الهياكل

احتفظت العديد من المساجد بجمالها رُغم مرور الزمن. Credit: James Kerwin

وثق كيروين هذه المعالم خلال رحلات برية خاضها في تركيا بين عامي 2021 و2024.

وجسدت هذه الرحلات تفانيه العميق لتوثيق هذه الهياكل المنسية، حيث لم يكن العمل على المشروع سهلاً قط بالنسبة له.

زار المصور عشرات البلدات والقرى بحثًا عن هذه المساجد. Credit: James Kerwin

وأشار المصور البريطاني إلى أنه عَبَر 18 بلدة ومدينة تقريبًا، وقام بزيارة أكثر من 40 قرية.

في كل قرية زارها، شعر كيروين كما لو أنه في غير محله باعتباره سائحًا، على حد تعبيره، وذلك رُغم عيشه في مدينة إسطنبول.

قضى المصور أشهرًا في جمع المعلومات للعثور على المساجد. Credit: James Kerwin

وتمكن المصور من التوصل إلى بعض المعلومات عن المساجد التي وثقها، في بعض الأحيان، تمتعت بعض الهياكل التي عثر عليها بتواريخ مكتوبة على الأبواب. وفي أحيانٍ أخرى، تعلم المصور البريطاني عن مدى قِدَم الهياكل عبر الحديث مع السكان المحليين.

وأشار كيروين إلى أن هذه الصور أثارت رغبةً بالحفاظ على هذه المعالم بين الأتراك.

وكرّس المصور السنوات العشرة الأخيرة من حياته لتوثيق العجائب المعمارية المهجورة، أو المتهالكة، أو المنسيّة، واستكشاف مختلف الآثار والمساحات التراثية.

وستُعرض بعض صوره المُلتقطة للمساجد بتركيا في معرض بإسطنبول لاحقًا هذا العام كجزء من حدث من تنظيم " 212 Photography"، خلال الفترة بين 28 سبتمبر/أيلول، و13 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024.