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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع عودة الطلبة إلى المدرسة، يهيمن اللباس المدرسي الرسمي المنقوش على المشهد العام.

ويُسَخدم القماش المنقوش المميز بالخطوط الأفقية والعمودية المتقاطعة، لصناعة الزي المدرسي ويزين تحديدًا التنانير مع ثنيات، والسترات الصوفية، وربطات العنق.

لطالما كان تصميم الملابس المدرسية ركيزة أساسية في الفصول الدراسية وفي الثقافة الشعبية، ويذكرنا بالمراهقات الأيرلنديات المضحكات في مسلسل "Derry Girls"، أو أزياء التسعينيات الجريئة في مسلسل "Clueless"، أو الملابس المثيرة التي ارتداها ثنائي البوب "​​t.A.T.u" في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تصوير طالبتين يابانيتين في زيهما المدرسي، في مدينة نارا عام 2013. Credit: Zhang Peng/LightRocket/Getty Images

أصبح القماش المنقوش مصطلحًا شاملاً في الولايات المتحدة، وهو يشمل تحت مظلّته أنماطًا عديدة تتمتع بتاريخ مميز، مثل الطرطان من اسكتلندا المرتبط أكثر بالزي المدرسي الكاثوليكي، والـ"مِدراس" في الهند الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في إطلالات روجت لها علامات مثل "رالف لورين" في النصف الأخير من القرن العشرين.

إنها عائلة من المنسوجات التي تتمتع بجاذبية كبيرة في الأوساط المدرسية، فتعمد المدارس الدينية والعلمانية في جميع أنحاء العالم إلى دمج القماش المنقوش بالزي الرسمي، من المكسيك، إلى اليابان، وصولًا إلى أستراليا.

لكن كيف انتهى الأمر بقماش مثل الطرطان، الذي كان ذات يوم رمزًا لهوية المرتفعات الاسكتلندية والتمرد، على تلميذات المدارس؟ وتُعد أسباب نجاح النسيج الصوفي كدلالة على الهوية الوطنية وقواعد اللباس المدرسي واحدة.

أصبحت الفتاة المراهقة المتخيلة جوجو يوباري رمزًا في فيلم "اقتل بيل: الجزء الأول" لشغفها بالدماء وزيها المدرسي الأنيق. Credit: A Band Apart/Miramax/Kobal/Shutterstock

وقالت مايري ماكسويل لـCNN، وهي المشاركة في تنظيم معرض "الطرطان" في متحف فيكتوريا وألبرت في اسكتلندا، العام الماضي: "إنّه ينقل شعورًا حقيقيًا بالانتماء. يمكن لأي نادٍ، أو جمعية، أو مدرسة، تصميم الطرطان الخاص بها. أنت جزء من هذا النادي الأكبر، لكن لديك مجموعتك الصغيرة الخاصة فيه".

أصبح فيلم "Clueless" بمثابة نقطة محورية لأزياء المراهقات في التسعينيات. Credit: Paramount/Everett Collection/Shutterstock

وأوضحت ماكسويل أنّ آلاف الأشكال أُضيفت رسميًا إلى السجل الاسكتلندي لأقمشة الطرطان، ما يجعلها نمطًا يتبع قواعد صارمة ويسمح "باحتمالات لا حصر لها" في التصميم.

ربما تعود أقدم قطعة قماش طرطان موجودة اليوم للقرن السادس عشر، عندما عُثر عليها بمستنقع في "غلين أفريك" باسكتلندا.

وشرحت ماكسويل أنّ "أصول الطرطان صعبة المنال للغاية، ومن الصعب حقًا تحديد قصة أصلها"، مشيرة إلى أنّ العديد من الثقافات حول العالم لديها منسوجات ذات أنماط شبكية في تاريخها، ما أدى إلى ادعاءات مختلفة حول مكان وزمان نسج الطرطان لأول مرة. ومع ذلك، فإن النمط له قواعد محددة تميزه عن نمطَي "غينغام" أو الـ"مِدراس".

محور نقاش

وأثار تاريخ الطرطان نقاشًا داخل اسكتلندا أيضًا. وأشارت ماكسويل إلى أنّ الفكرة الشائعة بأنّ تصاميم الطرطان أو الأصباغ أو التقنيات كانت مؤشرات صارمة لمجتمع معيّن مشكوك فيها، فلم تكن العشائر معزولة، بل كانت تستورد وتصدر موادها.

يسلط معرض "طرطان" الضوء على تاريخ النسيج وتأثيره الثقافي عبر القرون. Credit: Jane Barlow/PA Wire

ومع ذلك، كان الزعيم العسكري لليعاقبة، تشارلز إدوارد ستيوارت، من جعل من الطرطان رمزًا قويًا، فقاد قواته التي كانت ترتدي الطرطان خلال انتفاضة فاشلة في عام 1745، في محاولة لاستعادة زعامة عائلته الكاثوليكية للعرش البريطاني.

وأوضحت ماكسويل أنّه "جعل من الطرطان لباسًا شعبيًا، واستخدمه لتأسيس حركة للقتال من أجل قضيته".

وبعد هزيمة ستيوارت، تم تقييد استخدام الطرطان لعقود من الزمن في اسكتلندا من خلال قانون الملابس في بريطانيا العظمى، لكن بثّت فيه الروح مجددًا في مطلع القرن التاسع عشر، وحظي بدعم ملكي، خصوصًا من الملكة فيكتوريا.

ولفتت ماكسويل إلى أنّ ذلك العصر شهد "استيلاء النخبة" على الحِرف الخاصة بمجتمع المرتفعات، وأسلوب حياتهم.

ومع أنّه شكّل في السابق مشهدًا مهيبًا لمواجهته في ساحة المعركة، إلا أنّ القماش الآن أصبح يمثل نوعًا مختلفًا من الفخر في شكل المكانة والثروة، ما جعله نسيجًا مثاليًا للاستخدام في المدارس لتعزيز الهيبة والتراث.

طالبات يرتدين الزي الرسمي في بويبلا، المكسيك، مع التنانير والجوارب والأحذية المتطابقة. Credit: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

هوية جماعية

في الولايات المتحدة، تم تقديم الطرطان لأول مرة عندما كانت الولايات لا تزال جزءًا من المستعمرات البريطانية.

ولكن النسيج لم يصبح عنصرًا ثابتًا في الزي المدرسي حتى ستينيات القرن العشرين، وفقًا للمؤرخة والمعلمة، سالي دواير-ماكنولتي، التي ألفت كتاب "الخيوط المشتركة: تاريخ ثقافي للملابس في الكاثوليكية الأمريكية"، عام 2014.

وأوضحت دواير-ماكنولتي في مقابلة هاتفية مع CNN أنّ ذلك العقد شهد "انفجارًا" في شعبية النسيج، حيث تم طرحه في السوق من قبل كبار موردي الزي المدرسي الكاثوليكي حينها، ضمنًا "Bendinger Brothers"، و "Eisenberg and O’Hara" (الآن Flynn O’Hara)، الذين غالبًا ما تمتعوا بعقود مع شبكات كاملة من المدارس الأبرشية.

اعتمدت ثنائي البوب ​​الغنائي t.A.T.u مظهر تلميذات المدارس الكاثوليكية في مقاطع الفيديو الموسيقية والعروض الخاصة بهما. Credit: Bruno Vincent/Getty Images

وأضافت أنّ القماش المنقوش كان مرتبطًا بالكاثوليكية بالفعل، كما كان بارزًا بصريًا.

وكما هو الحال في جميع أنحاء العالم، فقد سمح القماش للمدارس بوضع علامة خاصة على ملابسها باستخدام نسيج يسمح بالكثير من التنوع من دون أي زخارف خارجية.

وتابعت: "هذا القماش أنشأ هذه الهوية الجماعية المهمة. وهو يمنح الطلبة هذا النوع من الفخر المتجسد الذي يشعرون به تجاه مدرستهم".

أوليفيا رودريغو ترتدي فستانًا قصيرًا منقوشًا بأسلوب البانك في عام 2022. Credit: Gotham/GC Images/Getty Images

ولم تكن الأزياء المدرسية مرتبطة إلا بالمدارس الخاصة والطائفية حتى أواخر ثمانينيات القرن العشرين، لكن المدارس الرسمية بدأت بتجربتها أيضاً، ما سمح بانتشار تأثير النقشة المربعة إلى الفصول الدراسية الأمريكية.

وبحلول تسعينيات القرن العشرين، لم تعد هذه الأنماط متاحة فقط من قِبَل شركات الطرطان، كما لاحظت ماكسويل، حيث قامت متاجر مثل "Gap" ,"The Children’s Place" بتوفير التنانير والسترات المنقوشة.

وعلى مستوى العالم، تم إحياء القماش المنقوش وإعادة مزجه وتفكيكه بطرق عدة اليوم، حيث يواصل المصممون، والثقافات الفرعية، والتلفزيون، والأفلام اللعب على هذا النمط.