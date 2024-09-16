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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وُصفت فيلا "بالميري" (Villa Palmieri) في واحدة من أعظم أعمال الأدب الإيطالي، واعتُبرت في السابق وجهة مفضلة للملكة البريطانية فيكتوريا، التي حكمت من عام 1837 حتى وفاتها في عام 1901. والآن، يمكن لهذه الفيلا الغارقة في التاريخ أن تكون ملكًا لمن يشتريها بمبلغ 50 مليون يورو (55 مليون دولار).

وتقع الفيلا فوق التلال على مشارف مدينة فلورنسا الإيطالية، وتمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع تقريبًا، بينما تمتد حديقتها على مساحة 9 هكتارات، ما يجعلها ثاني أكبر حديقة في المدينة، وفقًا لبيان أُرسل إلى CNN من قِبَل شركة "Dreamer Real Estate"، التي تتولى عملية البيع.

ويمكن للضيوف الوصول إلى أراضي الفيلا عبر مهبط لطائرات الهليكوبتر، والاستمتاع بملعب التنس، والحدائق المورقة، والمسبح القديم.

أصبحت هذه الفيلا الواقعة في مقاطعة توسكانا بإيطاليا معروضة للبيع مقابل أكثر من 55 مليون دولار. Credit: Dreamer Real Estate

في الوقت ذاته، يتمتع المنزل بـ23 غرفة نوم، و19 حمامًا، وتتميز جميعها بتصاميم داخلية مزخرفة خاصة بها، رُتبت حول فناء داخلي.

ويعود تاريخ الفيلا إلى القرن الرابع عشر، وكانت عائلة فيني أول من امتلكها قبل أن يشتريها ماتيو دي ماركو بالميري في عام 1454، والذي أطلق اسمه على العقار.

في عام 1760، انتقلت الفيلا إلى أيدي الإنجليز عندما اشتراها إيرل كوبر الثالث، وأصبحت مملوكة لاحقًا لإيرل كروفورد وبالكاريس.

وخلال هذه الفترة، قامت الملكة فيكتوريا بزيارة الفيلا لأول مرة، وأقامت فيها لمدة شهر في عام 1888 قبل العودة في عامي 1893، و1894.

استضافت الفيلا الملكة فيكتوريا ثلاث مرات. Credit: Dreamer Real Estate

ولا يزال من الممكن رؤية اللوحات التي تخلد ذكرى الوقت الذي قضته هناك بالقرب من بعض الأشجار في الحديقة.

وحرصت الملكة فيكتوريا على حصولها على جميع وسائل الراحة المنزلية أثناء تواجدها في الفيلا، فطالبت بإرسال سرير، وكرسيين بذراعين، وأريكة، وطاولة للكتابة، وحوض استحمام قبل إقامتها، إلى جانب قطع أثاث أخرى، وصورتين لزوجها الراحل، الأمير ألبرت، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 1888.

وأضافت الصحيفة أنّ "الملكة تقدر للغاية العزلة الكاملة للفيلا، والهدوء المثالي الذي توفره".

تتمتع الفيلا بحدائق مورقة. Credit: Dreamer Real Estate

وقبل علاقة الملكة فيكتوريا بهذا العقار، كانت الفيلا ترتبط بأحد أشهر الكُتّاب الإيطاليين بالفعل، أي جيوفاني بوكاتشيو.

ووصف الكاتب حدائقها في كتابه "ديكاميرون"، الذي يُعتبر الآن تحفة ضمن المصنفات الأدبية الإيطالية.

ولا تزال بقايا الماضي التاريخي للفيلا متناثرة في أنحائها على شكل لوحات جدارية، وتماثيل نصفية.

واستضافت الفيلا في الآونة الأخيرة مجموعة أزياء من علامة "جيفنشي"، وأصبحت مكانًا لتنظيم المناسبات، وحفلات الزفاف.