فنان مصري يستحضر السحر القديم للسينما العربية عبر هذه الملصقات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هذه الأعمال الفنية تبعث شعور الحنين إلى الماضي، حيث تستحضر العصر الذهبي للسينما المصرية، والملصقات السينمائية التي صُنِعت لتلك الأعمال الخالدة التي لا تزال تحظى بالكثير من المحبة إلى يومنا هذا.

ولكن بدلاً من رؤية وجوه كبار نجوم السينما القديمة، مثل الفنان الراحل عمر الشريف، أو سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ستلاحظ وجوهًا من أفلام ومسلسلات أجنبية، إضافةً لمشاهير المشهد الموسيقي أيضًا، سواءً من هذا الجيل، أو الجيل الأقدم.

وهذه الأعمال ابتكرها الفنان المصري، عبدالرحمن محمد، الذي بدأ في إنتاجها منذ عام 2019.

بدأ الفنان المصري، عبدالرحمن محمد، في إنتاج هذه الملصقات منذ عام 2019. Credit: @abdelrhmanmm_

ويُدهش محمد متابعيه الذين يتجاوز عددهم أكثر من 72 ألف شخص عبر موقع "إنستغرام"، من حين لآخر بتفسيره الخاص لهذه الإنتاجات.

وجوه شهيرة

يشارك الفنان أعماله عبر صفحته الخاصة في "إنستغرام". Credit: @abdelrhmanmm_

وشملت مجموعته الفنية ملصقًا من فيلم"الرجل العنكبوت" من بطولة توم هولاند، و"كُثيب"، حيث تلعب النجمة زيندايا دور البطولة، إلى جانب تيموثي شالامي، وتتخلّل السلسلة أعمال هوليوودية أقدم، مثل فيلم "روكي" الأيقوني من بطولة سيلفستر ستالون.

تمحور أول ملصق صنعه حول مسلسل " بريكينغ باد". Credit: @abdelrhmanmm_

كما أنّه سلط الضوء على مطربين مثل "سنوب دوغ"، و"ذا ويكيند"، والمغنية دوا ليبا.

وفي أعماله، يستعرض الفنان المصري مهاراته عبر ابتكار ملصقات لأعمال أجنبية بأسلوب الملصقات القديم، الذي يتميز بالخطوط والثقافة العربية، وروح الفن بشكلٍ عام.

ملصق لفيلم "الرجل العنكبوت". Credit: @abdelrhmanmm_

ورأى محمد وهو صاحب شركة "Goldencast" أيضًا، أنّ ملصقات اليوم ناقصة، إذ قال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "الملصقات الحديثة ليس فيها فن أو إبداع من وجهة نظري".

سلّط الفنان الضوء على أعمال قديمة أيضًا، مثل فيلم "روكي". Credit: @abdelrhmanmm_

لذا، قرر الفنان المصري بثّ روح جديدة لها، بدءًا من مسلسل "بريكينغ باد" الذي شكّل أول عمل له نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبدأ عملية صنع الملصقات عادةً عبر الاطلاع على ملصقات قديمة، ويختار الفنان كيفية ظهور الأبطال في العمل الفني، ومن ثم يتم العمل على الخلفية والخط.

Credit: @abdelrhmanmm_

وأثارت أعماله دهشة مستخدمي الإنترنت، حيث وجد الفنان المصري أنّ ذلك نتيجة "الدمج بين الشرق والغرب في عملٍ واحد".