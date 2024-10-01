فنان مصري يستحضر السحر القديم للسينما العربية عبر هذه الملصقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هذه الأعمال الفنية تبعث شعور الحنين إلى الماضي، حيث تستحضر العصر الذهبي للسينما المصرية، والملصقات السينمائية التي صُنِعت لتلك الأعمال الخالدة التي لا تزال تحظى بالكثير من المحبة إلى يومنا هذا.
ولكن بدلاً من رؤية وجوه كبار نجوم السينما القديمة، مثل الفنان الراحل عمر الشريف، أو سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ستلاحظ وجوهًا من أفلام ومسلسلات أجنبية، إضافةً لمشاهير المشهد الموسيقي أيضًا، سواءً من هذا الجيل، أو الجيل الأقدم.
وهذه الأعمال ابتكرها الفنان المصري، عبدالرحمن محمد، الذي بدأ في إنتاجها منذ عام 2019.
ويُدهش محمد متابعيه الذين يتجاوز عددهم أكثر من 72 ألف شخص عبر موقع "إنستغرام"، من حين لآخر بتفسيره الخاص لهذه الإنتاجات.
وجوه شهيرة
وشملت مجموعته الفنية ملصقًا من فيلم"الرجل العنكبوت" من بطولة توم هولاند، و"كُثيب"، حيث تلعب النجمة زيندايا دور البطولة، إلى جانب تيموثي شالامي، وتتخلّل السلسلة أعمال هوليوودية أقدم، مثل فيلم "روكي" الأيقوني من بطولة سيلفستر ستالون.
كما أنّه سلط الضوء على مطربين مثل "سنوب دوغ"، و"ذا ويكيند"، والمغنية دوا ليبا.
وفي أعماله، يستعرض الفنان المصري مهاراته عبر ابتكار ملصقات لأعمال أجنبية بأسلوب الملصقات القديم، الذي يتميز بالخطوط والثقافة العربية، وروح الفن بشكلٍ عام.
ورأى محمد وهو صاحب شركة "Goldencast" أيضًا، أنّ ملصقات اليوم ناقصة، إذ قال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "الملصقات الحديثة ليس فيها فن أو إبداع من وجهة نظري".
لذا، قرر الفنان المصري بثّ روح جديدة لها، بدءًا من مسلسل "بريكينغ باد" الذي شكّل أول عمل له نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبدأ عملية صنع الملصقات عادةً عبر الاطلاع على ملصقات قديمة، ويختار الفنان كيفية ظهور الأبطال في العمل الفني، ومن ثم يتم العمل على الخلفية والخط.
وأثارت أعماله دهشة مستخدمي الإنترنت، حيث وجد الفنان المصري أنّ ذلك نتيجة "الدمج بين الشرق والغرب في عملٍ واحد".