شركة يابانية تكشف عن أصغر مكعب "روبيك" في العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت شركة "MegaHouse" اليابانية لصناعة الألعاب عن مكعب "روبيك" مُصغَّر، وهو صغير جدًا لدرجة أنّك قد تحتاج إلى زوج من الملاقط لحل ألغازه.

ويبلغ قياس كل جانب من جوانب المكعب، المصنوع من الألومنيوم، حوالي خمسة مليمترات، وطُرح للطلب المسبق على موقع الشركة المصنِّعة الخميس، ومن المتوقع تسليمه في أبريل/نيسان المقبل.

وأفاد كيوكازو سايتو، وهو رئيس شركة "Iriso Precision"، التي لجأت إليها "MegaHouse" لعمليات القَطْع الدقيقة، في مقطع فيديو ترويجي على موقع الشركة المصنعة للألعاب عبر الإنترنت: "مكعب روبيك الذي تبلغ أبعاده 5 ملليمترات يمثل نتيجة لمجموعة من الآلات، وأدوات القطع، وشغف اللاعبين".

صورة لأصغر مكعب "روبيك" في العالم. Credit: TM & Spin Master Toys UK Limited

ويبلغ وزن هذه الأحجية 0.3 غرام فقط، ويعادل ذلك جزءًا من ألف من حجمها الأصلي، والذي يبلغ قياسه حوالي 5.6 سنتيمتر عبر كل جانب.

ويبلغ قياس كل من المربعات التسعة على الجوانب الستة للمكعب 1.6 مليمتر فقط.

وأخبرت شركة " MegaHouse" شبكة CNN أنّها بدأت في تصوّر المشروع قبل أربع سنوات، وبدأت عملية إنتاجه خلال عام 2022.

وأكدت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أنّ المكعب الصغير هو أصغر مكعب "روبيك" دوّار في العالم.

الفرق بين أصغر مكعب ومكعب بالحجم المعياري. Credit: TM & Spin Master Toys UK Limited

وحطّم النموذج المصغر الرقم القياسي الذي سجله مصمم الألغاز البريطاني، توني فيشر، في عام 2016، عندما فاجأ المعجبين بنسخة بلغت أبعادها 5.6 مليمتر.

ولكن، أشار سعر المكعب إلى أنّه مخصص لهواة الجمع بدلاً من كونه مجرّد أحجية يمكن حلّها.

وتُباح الأحجية مقابل 5،320 دولارًا، ويأتي كل منها مع حامل يعلن أنّه "أصغر مكعب روبيك في العالم".

ويتزامن إطلاق هذا المكعب مع الذكرى السنوية الخمسين لهذه الأحجية، والتي تتضمن قائمة محبيها الأشخاص الهواة وعلماء الرياضيات المحترفين.

وبيع أكثر من 500 مليون مكعب منذ أن ابتكرها المخترع المجري، إرنو روبيك، في عام 1974.

وتُقام البطولات في جميع أنحاء العالم كل عام، حيث يتنافس المشاركون على لقب أسرع شخص يحل لغز المكعب.

ويُعتبر الكوري الأمريكي ماكس بارك، البالغ من العمر 22 عامًا، حامل الرقم القياسي الحالي بالمسابقة ضمن فئة المكعب القياسي، وذلك بعدما حلّ مكعب "روبيك" في 3.13 ثانية بمسابقة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية العام الماضي.

ويتبعه الصيني، وانج ييهينج، البالغ من العمر 10 سنوات، والذي حقق أفضل رقم شخصي له، أي 3.38 ثانية، خلال مسابقة بالصين في أغسطس/آب، وفقًا لـ"الجمعية الدولية لمكعب روبيك".