نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

"متحف سرسق" يفتح أبوابه مجدّدًا بعد الدمار الهائل الذي تعرض له في انفجار مرفأ بيروت 2020

امرأة لبنانية وأغطية بلاستيكية.. شاهد ما قدّمته من فن وما حقّقته من أرقام قياسية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قد تبدو هذه المشاهد كصور عادية من أحياء ومباني العاصمة اللبنانية، بيروت، ولكنها أكثر من ذلك بكثير بالنسبة للفنان اللبناني، ضياء مراد.

وتجتمع هذه الصور لتشكل مشروعًا يُدعى "Utilities" ناجم عن التحول التدريجي والجذري في أفق بيروت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وعند الحديث عن السلسلة في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال مراد إنّها "تستكشف التحولات في البنى التحتية في بيروت، مع التركيز على عناصر مثل الألواح الشمسية وخزانات المياه، والتي أصبحت ضرورية للحياة اليومية مع استمرار فشل الخدمات العامة".

البراعة والانهيار في آنٍ واحد

خلال هذه الصور، وثّق المصور، ضياء مراد، المعالم الحضرية المتغيرة في لبنان. Credit: Solar Tablet II, 2023, by Dia Mrad

وأصبحت الألواح الشمسية منتشرة في جميع أنحاء المدينة، مع سعي سكانها إلى إيجاد بدائل موثوقة لشبكة الكهرباء العاجزة.

كما أصبحت خزانات المياه الخاصة ضرورية مع عدم انتظام إمدادات المياه العامة في المدينة.

يركز المشروع على بيروت بشكلٍ خاص. Credit: Cistern Vehicule, 2023, by Dia Mrad

ويرى مراد أنّ هذه العناصر ليست مجرد حلول وظيفية، فهي تعكس إعادة التفكير في كيفية تفاعل الأشخاص مع بيئتهم.

وأكّد الفنان: "تُظهر هذه الصور براعة الإنسان في مواجهة الشدائد، لكنها تحكي أيضًا قصة أعمق عن انهيار العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها".

وثّق المصور بعض العناصر التي اضطر السكان إلى اللجوء لها نتيجة نقص الخدمات. Credit: Solar Tablet VI, 2023, by Dia Mrad

وليس الفنان، الذي يقضي معظم وقته في بيروت، غريبًا عن هذا الوضع، فقال: "مثل العديد من سكان بيروت، اضطررت إلى إجراء تعديلات كبيرة على منزلي استجابة للانهيار البنيوي. الآن، أصبحت الألواح الشمسية تزوّد منزلي بالطاقة، ونحن نعتمد على خدمات توصيل المياه الخاصة".

تداعيات انفجار مرفأ بيروت وعوامل أخرى

أصبحت خزانات المياه من العناصر المنتشرة في جميع أنحاء المدينة بسبب الأوضاع. Credit: Cistern III, 2023, by Dia Mrad

وتشمل السلسلة أيضًا واجهات البنوك المحصّنة بشدّة، والتي يرى الفنان أنّها تجسد ديناميكية مختلفة، وشرح: " لم يتم إنشاء هذه الهياكل من قِبَل السكان، بل من قِبَل المؤسسات التي تحاول حماية نفسها من الغضب العام".

قامت البنوك بتحصين مرافقها "لتأمين مصالحها"، على حد تعبير الفنان. Credit: Vault II, 2023, by Dia Mrad

ومع فقدان الأشخاص القدرة على الوصول إلى مدخراتهم، قامت البنوك بتحصين مبانيها، ليس لحماية الجمهور ولكن "لتأمين مصالحها"، على حدّ تعبيره.

وتغير شكل بيروت بشكل كبير بسبب مجموعة من الأحداث، منها انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 الذي دمّر أجزاء كبيرة من المدينة.

وفي حين لم يتعافَ لبنان من تداعيات انفجار المرفأ التي تُقدر خسائرها بمليارات الدولارات، فإن البلد يواجه اليوم خسارة اقتصادية أخرى مع استمرار الحرب في جنوبه مع إسرائيل.

Credit: Numismatics I, 2023, by Dia Mrad

ويتردد صدى مشروع مراد مع الأشخاص، سواءً كانوا من بيروت، أو من أماكن أخرى تعاني من انهيارات في البنى التحتية.

وأكّد اللبناني: " يتردد صدى العمل لأن هذه الأشياء، الدنيوية في سياق ما، تصبح رموزًا للتكيف والبقاء في سياق آخر. أجد أنّ هذا الارتباط بين ما هو محلي وعالمي هو الأكثر تأثيرًا، فهو يوضح كيف أنّ هذه الأشياء المادية جزء من تجربة إنسانية أوسع للتغلب على عدم الاستقرار".