صيحة على "تيك توك" لحجم معين من أجسام النساء.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجمع الصور التي التقطتها مصورة الفنون الجميلة الهندية، كيرثانا كوناث، بين القوة والأنوثة في آنٍ واحد، إذ تظهر نساءً قويات البنية اقتحمن عالم كمال الأجسام في الهند.

بدأت مصورة الفنون الجميلة الهندية، كيرثانا كوناث، هذا المشروع في بداية عام 2024. Credit: Keerthana Kunnath (www.instagram.com/kee_kunnath)

وأثناء حديثها عن مشروعها الفوتوغرافي في مقابلة مع CNN بالعربية، قالت كوناث التي تتخذ من لندن مقرًا لها أنّه "يركز على لاعبات كمال الأجسام من جنوب الهند اللواتي يتحدين الأدوار الجنسانية التقليدية الراسخة ومعايير الجمال من خلال اعتناق قوتهن البدنية، وهو أمر ارتبط تاريخيًا بالرجولة".

"مشروع شغف"

يُدعى المشروع " Not What You Saw"، وهو يتمحور حول نساء اقتحمن عالم كمال الأجسام. Credit: Keerthana Kunnath (www.instagram.com/kee_kunnath)

في البداية، كانت كوناث ترغب في توثيق نساء يمارسن الفن القتالي الذي نشأ في كيرلا، ويُدعى "كالاري"، ولكن أثناء البحث عبر الإنترنت، صادفت المصورة لاعبة كمال أجسام، وانبهرت بجسدها، ما دفعها للتواصل مع نساء أخريات من مجتمع كمال الأجسام جنوب الهند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وثّقت كوناث هذه السلسلة في جنوب الهند. Credit: Keerthana Kunnath (www.instagram.com/kee_kunnath)

وهؤلاء النساء في العشرينيات من عمرهنّ، وهنّ في مراحل مختلفة من حياتهنّ، ويمارسن مهنًا مختلفة.

ومع ذلك، تَعتبِر هؤلاء النساء أن كمال الأجسام بمثابة شغفهن الرئيسي.

ارتدت النساء أقمشة تقليدية خلال جلسات التصوير. Credit: Keerthana Kunnath (www.instagram.com/kee_kunnath)

ووثّقت المصورة 5 نساء حتّى الآن، وتستمر بتوثيق المزيد من النساء، ومعرفة خلفياتهن، والتقاط الصور لهن أثناء مشاركتهن في مسابقات كمال الأجسام المستقبلية في البلاد.

دفع حدود ما تعنيه أن تكون امرأة

تمزج الصور بين القوة والأنوثة. Credit: Keerthana Kunnath (www.instagram.com/kee_kunnath)

وتعيش هؤلاء النساء في أجزاء مختلفة من جنوب الهند، وحرصت المصورة على مقابلتهن في أماكن إقامتهن خلال اعتمادهن برامج تدريب صارمة.

Credit: Keerthana Kunnath (www.instagram.com/kee_kunnath)



وفي الأعمال الفوتوغرافية، يمكن رؤية مواقع التصوير، سواءً كانت بين الطبيعة الخضراء المورِقة، أو رمال الشاطئ، بشكلٍ يضفي لمسة شخصية.

ورأت المصورة أنّ المشروع يسلط الضوء على حقيقة أنّه يمكن للنساء أن يكنّ شخصيات تتمتع بأوجه متعددة.

ومثل العديد من المناطق حول العالم، لا تزال مشاركة النساء في مجتمع كمال الأجسام تُعتبر أمرًا "غير مألوف" بالهند.

ونشأت المصورة بمجتمع تقليدي في الهند يتمتع بمعايير محددة حول كيف يجب أن تبدو المرأة. وشرحت: "أشعر أنّ هذه الأفكار كانت مزروعة داخلنا دائمًا بطريقةٍ ما أثناء نشأتنا من قِبَل المجتمع، أو العائلة".

وقبل العمل على هذا المشروع، افترضت المصورة أنّ النساء سيتمتعن بشخصيات مهيمنة بحكم انخراطهن في عالم كمال الأجسام الشّاق، ولكنها تفاجأت برقتهن ونعومتهن، مؤكدة: "يمكن لمرأة ذات عضلات أن تكون شخصًا رقيقًا أيضًا".