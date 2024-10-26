أزياء التنكر الأكثر رواجا لهالوين 2024.. ما هي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من راقصة "بريك دانس" أوليمبية، إلى نجمة بوب أمريكية. قد تتكشف مشاهد التنكّر هذه في جميع أنحاء الولايات المتحدة في يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لبيانات البحث عبر الإنترنت.

كشفت قائمة "Frightgeist" السنوية التابعة لمحرك البحث "غوغل" عن 25 فكرة لأزياء تنكرية تزعم شركة التكنولوجيا العملاقة أنها "رائجة" خلال التحضير ليوم هالوين.

وتعتمد القائمة، التي تستند إلى مقارنات بيانات البحث من عام إلى آخر، اعتبارا من سبتمبر /أيلول، على كونها دليلا للمهتمين بثقافة البوب ​​في عام 2024.

لاحظت غوغل ارتفاعًا في عمليات البحث عن "بدلة رياضية باللونين الأخضر والأصفر" للمستخدمين الذين يتطلعون إلى محاكاة إطلالة راقصة "البريك دانس" الأسترالية رايغان Credit: Elsa/Getty Images/File

وتصدرت قائمة هذا العام شخصية "بوب"، الشبح ذو الرأس المصغّر من فيلم الرعب الخيالي الأمريكي "Beetlejuice Beetlejuice". واحتلت راقصة "البريك دانس" الأسترالية الشهيرة رايغان المركز الثاني، إذ لاحظت شبكة "غوغل" ارتفاعًا في عمليات البحث عن "بدلة رياضية باللونين الأخضر والأصفر" و"بنطال رياضي أخضر"، وهي ألوان الزي الذي ارتدته رايغان أثناء أدائها المثير للجدل خلال الألعاب الأولمبية في باريس.

وذهب المركز الثالث إلى شخصية "CatNap"، الوحش الشبيه بالقط من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة "Poppy Playtime".

كما تضمنت قائمة أفضل 10 شخصيات أيضًا النظيرة النسائية لشخصية "ديدبول"أي "ليدي ديدبول" والمغنية سابرينا كاربنتر، التي زادت عمليات البحث عن المشدّ المقصوص على شكل قلب الذي ارتدته هذا العام، وفقًا لبيانات "غوغل تريندز".

من الجهة الأخرى، احتلت خمس شخصيات من سلسلة أفلام "Inside Out" من إنتاج بيكسار، وهي المشاعر البشرية المتمثلة في الحسد، والغضب، والاشمئزاز، والقلق، والفرح، المراكز الخمسة والعشرين الأولى.

كما احتل شخصية عدو "سونيك شادو ذا هيدجهوغ" (المرتبة العشرين)، ومغني الراب الأمريكي سولجا بوي (المرتبة الرابعة والعشرين)، وثلاث شخصيات أخرى من فيلم "Beetlejuice ".

كما بحثت "غوغل" أيضًا في ميول الأطفال الرائجة (تصدرت شخصية ريد من فيلم "Descendants" (إنتاج ديزني)، وأزياء الحيوانات الأليفة ("Dogpool")، وأزياء فيلم "Deadpool وWolverine".

كما حددت قائمة "Frightgeist" موضوع الحفلة الأكثر رواجًا لهذا العام وهو "Beetlejuice"، بينما تصدرت فئة "الأطعمة المخيفة" شطائر الهوت دوغ".

إليك أفضل 25 زيًا تنكريا رائجًا هذا العام، وفقًا لـ"غوغل":