"رولس رويس" تصنع سيارة فريدة مستوحاة من فيلم جيمس بوند الشهير

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دبي، الإ­مارات العربية المتحدة (CNN)— ابتكرت شركة "رولز رويس" سيارة فريدة من نوعها تكريمًا للذكرى الـ60 لفيلم "إصبع الذهب" (Goldfinger) من سلسلة أفلام جيمس بوند.

ورُغم ظهور سيارات "رولز رويس" في العشرات من أفلام جيمس بوند، إلا أنّ سيارة "Phantom Goldfinger" الجديدة مستوحاة من مركبة "Phantom III Sedanca de Ville " من عام 1937، والتي لعبت دورًا محوريًا في الفيلم الذي شمل النجم شون كونري في عام 1964.

صورة للسيارة المصنوعة خصيصًا من قبل شركة "رولز رويس" في ممر "فوركا" في سويسرا. Credit: Benedict Campbell/Rolls-Royce

ويُوجد مالك للسيارة بالفعل، إذ أشارت شركة "رولز رويس" إلى أنّ إكمال المشروع استغرق ثلاث سنوات.

وليس من المستغرب أن تكون السيارة مليئة بالأدوات المصممة خصيصًا، والكثير منها ذهبية بالطبع.

صورة للسيارة في "Stoke Park" بإنجلترا. Credit: Benedict Campbell/Rolls-Royce

وتتميز المركبة بمضرب غولف ذهبي مثبَّت على غطاء صندوق السيارة، وهو إشارة إلى أول لقاء بين بوند، المعروف بـ"العميل 007"، والشخصية الشريرة، أوريك غولدفينجر، في ملعب للغولف.

هارولد ساكاتا وجيرت فروب في فيلم "Goldfinger" أثناء الوقوف أمام سيارة "رولز رويس" من طراز "Phantom III Sedanca de Ville" من عام 1937. Credit: Danjaq/Eon/Ua/Kobal/Shutterstock

وفي الوقت ذاته، يتضمن قسم "طاولة النزهة" في السيارة خريطة خيالية لقلعة "فورت نوكس" للسبائك مرصعة بذهب من عيار 22 قيراطًا، مع وجود معرض ثلاثي الأبعاد من الفولاذ والذهب يشمل خريطة لممر "فوركا" في سويسرا، وهو موقع رئيسي في الفيلم.

تتميز المركبة بمضرب غولف ذهبي. Credit: Benedict Campbell/Rolls-Royce

وتلعب هذه العناصر اللامعة دورًا في الإشارة إلى تفاصيل الفيلم، وفقًا لما ذكره المصمم في "رولز رويس موتور كارز"، نيك رودس، والذي أفاد أنّه أراد أن يخفيها في أنحاء السيارة كـ"إشارات مخبأة".

وسيعرف عشاق بوند أنّه في الفيلم المذكور، تنقل سيارة الشخصية الشريرة سبائك ذهبية مخفية في الأبواب وداخل الهيكل.

السيارة مليئة بتفاصيل ذهبية مخبأة. Credit: Benedict Campbell/Rolls-Royce

وقال رودس لـ CNN الأربعاء: "لقد أحببنا فكرة الذهب المخفي، والمخبأ على مرأى من الجميع، وابتكرنا مجموعة متنوعة من التفاصيل التي تتضمن ذهبًا من عيار 18 و24 قيراطًا".

ورغم أنّ هوية الزبون لا تزال لغزًا، إلا أنّ الشخص من "محبّي جمع السيارات، وهو معجب بجيمس بوند"، بحسب ما قالته جورجينا كوكس وهي رئيسة اتصالات المنتجات العالمية لشركة "رولز رويس".

هل ترغب في الحصول على سيارة مصممة حسب الطلب؟ لن يكون تحقيق ذلك رخيصًا بالتأكيد، ولم تعلق "رولز رويس" على الكلفة.