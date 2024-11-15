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أمريكيون يستثمرون في منازل "مقاومة للأعاصير".. كيف تبدو؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  صمم المهندس المتقاعد جين تينر منزله الذي تبلغ مساحته 297 مترًا مربعًا، ويجلس على ركائز مثبتة عميقًا في قاعدة صخرية، لتحمّل العواصف والأعاصير من الفئة 5، وذلك بعدما كان التأمين ضد الفيضانات في مدينة كريستال ريفر بولاية فلوريدا الأمريكية المعرّضة للأعاصير سيُكلّفه 12 ألف دولار سنويًا.

وخلال السنوات الخمس منذ انتقال تينر إلى منزله الجاهز، نجا من سلسلة من العواصف الكبرى، بما في ذلك "إيداليا"، و"ديبي"، و"هيلين".

وقال تينر أثناء جولته في منزله الذي يتشاركه مع زوجته تامي لـCNN: "لقد واجهنا أحد الأعاصير، فوق الجزء العلوي من المنزل ... وكنا بخير".

منازل مقاومة للأعاصير
نجا منزل جين تينر في مدينة كريستال ريفر بولاية فلوريدا من الأعاصير المتعاقبة. ورغم أنه كان بحاجة إلى تنظيف مرآبه الذي غمرته المياه في الطابق الأرضي بعد إعصار "هيلين" في سبتمبر، إلا أن المنزل "لم يتعرض لأي ضرر على الإطلاق"Credit: Jeff Hall

وأشار تينر البالغ من العمر 66 عامًا، الذي رفضت شركة التأمين السابقة الخاصة به تأمين العقار المكون من ثلاثة طوابق، إلى أن العديد من جيرانه "يقومون بتأمين أنفسهم الآن". 

وقام تينر بتجهيز مرآب على مستوى الأرض بفتحات تهوية للفيضانات، التي تسمح بدخول المياه لمعادلة الضغط، وجدران قابلة للتحطيم ليست جزءًا من الدعم الهيكلي للمبنى، وهي مصممة لتتحطم بسهولة في حالة حدوث فيضانات شديدة.

وفي أماكن أخرى، تحمي النوافذ عالية التحمل المنزل من الرياح القوية.

ويُعد عقار تينر من بين أكثر من 5،500 منزل دائري بنتها شركة "Deltec" الأمريكية، التي تزعم أن تصميماتها "المقاومة للأعاصير" يمكنها تحمّل رياح تصل سرعتها إلى 190 ميلاً في الساعة. 

ويُعرّف الإعصار من الفئة الخامسة، وهو أعلى تصنيف، بأنه الإعصار الذي تبلغ سرعة الرياح فيه 157 ميلاً في الساعة على الأقل.

وتدّعي الشركة أن "معدل نجاحها ضد الطقس القاسي يبلغ 99.9%"، وأن المنازل التي بنتها الشركة، التي تُوجد غالبيتها في الولايات المتحدة، نجت من بعض الأعاصير الأكثر تدميراً في المحيط الأطلسي، بما في ذلك "مايكل" و"كاترينا"، ومؤخراً "ميلتون".

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أقوى من حيث التصميم

منازل مقاومة للأعاصير
جين تينر، الموجود في الصورة هنا في منزله في كريستال ريفر بولاية فلوريدا، قال إنه "ليس قلقًا بشأن الرياح"Credit: Courtesy Deltec

يعود جزء كبير من نجاح شركة "Deltec" إلى تصميمها الدائري الديناميكي الهوائي، الذي يعيد توجيه الرياح حول المنازل.

وقال رئيس "Deltec" ستيف لينتون إن هذه الآلية تقلل الضغط الواقع على المنازل بنحو 30%.

وفي الداخل، تمتد عوارض السقف والأرضية من مركز المباني وتوزع الطاقة بالتساوي حول الهيكل، بصرف النظر عن الاتجاه الذي تهب فيه الرياح الشديدة.

وأوضح لينتون لـ CNN في مقابلة هاتفية أنه "تم تصميم Deltec للعمل مع الطبيعة، وليس ضدها".

منازل مقاومة للأعاصير
بني هذا المنزل بولاية ميشيغان ليتحمل رياحًا تصل سرعتها إلى 130 ميلاً في الساعةCredit: Courtesy Deltec

ولكن الانهيار الهيكلي ليس الخطر الوحيد الذي يهدّد المنازل أثناء وقوع إعصار. 

وشرح لينتون أن الأسقف هي أكثر نقاط الفشل شيوعًا، في حين أن النوافذ والأبواب غير المجهزة بشكل جيد يمكن أن تسبب أيضًا خروقات تعرّض داخل المنازل للرياح المدمرة.

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لكن، كيف نحافظ على سقف المنازل، وغلاف المبنى بالكامل من أي ضرر؟

منازل مقاومة للأعاصير
منزل "Deltec" في منطقة خليج تامبا المعرضة للأعاصير في سانت بيترسبرغ بولاية فلوريدا.Credit: Courtesy Deltec

تتضمن إجابات شركة "Deltec" على هذه الأسئلة، إلى جانب التصميم الدائري، غلافًا من الخشب الرقائقي يحمي من الحطام المتطاير وزاوية سقف تعمل على انحراف الرياح، وتقليل الرفع. 

وأشارت الشركة إلى أن الوصلات التي تصنعها بين الأسقف، والجدران، والأرضيات تُعد أكثر إحكامًا مما تتطلبه غالبية قواعد البناء. وتدّعي شركة "Deltec" أيضًا أن إطاراتها مصنوعة من خشب أقوى بمرتين من الخشب المستخدم في المنازل "النموذجية".

مع ذلك، هذا التعديل يأتي بتكلفة باهظة، إذ أن السعر الدقيق لتثبيت منزل "Deltec" يعتمد على عوامل عديدة، بما في ذلك التشطيبات وجغرافيا الموقع.

منازل مقاومة للأعاصير
منزل Deltec (على اليسار) يقف دون أي أضرار بجوار منزل مجاور أقل حظًا في مدينة روك بورت بولاية تكساس بعد إعصار "هارفي" في عام 2017Credit: Courtesy Deltec

وبلغت تكلفة عقار تينر في كريستال ريفر حوالي 750 ألف دولار. ولم يمثل الهيكل الجاهز سوى ثلث هذا المبلغ، مع تكاليف التركيب والإضافات المختلفة، بما في ذلك المصعد ورصيف القوارب.

وتتراوح التكلفة الإجمالية المقدرة للمنازل المعروضة على موقع "Deltec" الإلكتروني بين 600 ألف دولار و2.2 مليون دولار.

وتأتي منازل "Deltec" الجاهزة بأحجام مختلفة، ويمكن تخصيصها لخطط طوابق وتكوينات غرف عديدة، أو لاستيعاب الامتدادات مثل الأسطح والشرفات. 

عادة ما يستغرق تصميم وبناء المنازل فترة تمتد بين 8 أشهر وعام في منشأة التصنيع التابعة للشركة الواقعة في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا الأمريكية. 

بعد ذلك، يُنقل المنزل إلى قطعة الأرض الخاصة بصاحب المنزل للتجميع والتركيب، الأمر الذي استغرق في حالة تينر مدة عام ونصف العام.

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