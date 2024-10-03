أمريكا.. ارتفع عدد قتلى إعصار هيلين إلى 191 شخصا في 6 ولايات

حولت منزلهم بالكامل إلى رماد.. شاهد سيارة تسلا تلتهمها النيران بعد فيضانات ناجمة عن إعصار هيلين

مشاهد تُظهر ارتفاعًا هائلاً في الأمواج والفيضانات مع دنو إعصار "هيلين" من فلوريدا

(CNN)-- ارتفع عدد قتلى إعصار هيلين إلى 191 شخصا على الأقل في ست ولايات، وفقًا لإحصاء شبكة CNN، بعد الإعلان عن حالتي وفاة أخريين في ولاية تينيسي.

ويعتبر إعصار هيلين هو ثاني أعنف إعصار يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة في السنوات الخمسين الماضية، بعد إعصار كاترينا، الذي قتل 1833 شخصًا على الأقل في عام 2005.

فيما يلي عدد الوفيات بسبب إعصار هيلين في الولايات الست:

كارولينا الشمالية: 95 شخصًا

كارولينا الجنوبية: 39 شخصًا

جورجيا: 25 شخصًا

فلوريدا: 19 شخصًا

تينيسي: 11 شخصًا

فيرجينيا: شخصان

وفي الوقت نفسه، وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، على طلبات من ولايات نورث كارولينا وجورجيا وفلوريدا والحكومة الفيدرالية لتغطية 100% من إجمالي التكاليف المؤهلة لجهود التعافي من الكوارث بعد إعصار هيلين.