دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— فازت صورة لفتاة صغيرة ترتدي فستانًا أخضر اللون وفي خلفيتها بحر متلاطم الأمواج مليء بالحطام، بجائزة مانغروف للتصوير الفوتوغرافي (Mangrove Photography Awards) لعام 2024.
والتقط الصورة المصور الهندي، سوبراتيم بهاتاشارجي، وتظهر آثار إعصار في سونداربانس، الغابة الضخمة من أشجار المانغروف التي تقع في دلتا نهر الغانج، وبراهمابوترا، وميجنا عند خليج البنغال.
وأصبحت الأحوال الجوية المتطرفة أكثر تواترًا في المنطقة، ما أدى إلى تدمير المنازل، والأعمال التجارية، والنزوح الجماعي للأشخاص.
وفي هذه الحالة، دُمِّر بيت الشاي الخاص بالفتاة أثناء العاصفة.
وقال مؤسس جوائز مانغروف للتصوير الفوتوغرافي، ليو توم، والمدير الإبداعي لمشروع " Mangrove Action Project"، لـCNN: "نرى حياة الفتاة تنقلب رأسًا على عقب.. نظرة العجز تعكس اضطراب الحياة الذي يعيشه كثير من الناس على الساحل الجنوبي لمنطقة سونداربانس في الهند".
وأضاف توم: "مع ارتفاع منسوب سطح البحر واختراق للسدود الواقية، يتم غمر أراضيهم بالمياه المالحة من البحر، ما يجعل من المستحيل زراعة المحاصيل لسنوات عديدة قادمة".
وتهدف جائزة التصوير الفوتوغرافي، في عامها العاشر، إلى زيادة الوعي بجمال وهشاشة غابات المانغروف، مثل تلك الموجودة في سونداربانس، وتسليط الضوء على الحاجة الملحة لحمايتها.
ويمكن العثور على هذه النظم البيئية الفريدة في 123 دولة، وهي مهمة في مكافحة تغير المناخ، حيث تعمل كمخزن عملاق للكربون.
كما أنها بمثابة حاجز طبيعي ضد الفيضانات، وتوفر موطنًا لأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض مثل النمور، والجاغوار.
وقال توم: "غاباتنا الساحلية، المعروفة باسم جذور البحر، ضرورية لنجاة الملايين من المجتمعات الساحلية، فهي توفر الحماية من تقلبات الطبيعة، وتعمل كحاضنات للأسماك، والحياة البحرية".
ومع ذلك، تُعد واحدة من أكثر النظم البيئية المهددة في العالم أيضًا.
ووفقًا لتقرير صدر أخيرًا عن القائمة الحمراء الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، فإنّ أكثر من نصف أشجار المانغروف في العالم عرضة لخطر الانقراض بحلول عام 2050.
واختارت المسابقة، التي تلقت أكثر من 2،500 مشاركة من 74 دولة، فائزين في 6 فئات، ضمنًا فئة مخصصة للتهديدات التي تتعرض لها أشجار المانغروف.
وتُظهر الصورة الفائزةعن هذه الفئة، والتقطها ديبايان بوزي في الهند، رجلاً يقف في منزله الذي غمرته المياه.
وتجسد الصور الأخرى التي نالت الثناء التنمية الحضرية التي تتعدى على غابات المانغروف، والتلوث الذي يتراوح من شباك الصيد إلى المواد الكيميائية السامة.
وتحتفل الفئات الأخرى بجمال أشجار المانغروف، وهي تشمل صور جوية مذهلة للغابات المصطفة على جانبي القنوات فيروزية اللون، ولقطات للحياة البرية المذهلة التي تعيش في إطار هذه النظم البيئية.
ويأمل منظمو المسابقة أنّ تساهم المجموعة الواسعة من الصور من جميع أنحاء العالم في رفع مستوى الوعي بالدور البيئي الذي تلعبه أشجار المانغروف، والتحفيز على حمايتها.
وقال توم: "نأمل أن تساعد جوائز التصوير الفوتوغرافي على إنشاء رابط بين الأشخاص وغابات المانغروف والحفاظ عليها، وذلك من خلال إثارة اهتمامهم بتنوع الحياة الموجودة داخلها".