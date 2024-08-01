دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— فازت صورة لفتاة صغيرة ترتدي فستانًا أخضر اللون وفي خلفيتها بحر متلاطم الأمواج مليء بالحطام، بجائزة مانغروف للتصوير الفوتوغرافي (Mangrove Photography Awards) لعام 2024.

والتقط الصورة المصور الهندي، سوبراتيم بهاتاشارجي، وتظهر آثار إعصار في سونداربانس، الغابة الضخمة من أشجار المانغروف التي تقع في دلتا نهر الغانج، وبراهمابوترا، وميجنا عند خليج البنغال.

صورة من الهند لفتاة تقف أمام بيت الشاي الخاص بها بعد أن دمره إعصار. Credit: Supratim Bhattacharjee/Mangrove Photography Awards

وأصبحت الأحوال الجوية المتطرفة أكثر تواترًا في المنطقة، ما أدى إلى تدمير المنازل، والأعمال التجارية، والنزوح الجماعي للأشخاص.

وفي هذه الحالة، دُمِّر بيت الشاي الخاص بالفتاة أثناء العاصفة.

رجل يقف في منزله المغمور بالماء خلال فيضان في البنغال الغربية بالهند. Credit: Dipayan Bose/Mangrove Photography Awards

وقال مؤسس جوائز مانغروف للتصوير الفوتوغرافي، ليو توم، والمدير الإبداعي لمشروع " Mangrove Action Project"، لـCNN: "نرى حياة الفتاة تنقلب رأسًا على عقب.. نظرة العجز تعكس اضطراب الحياة الذي يعيشه كثير من الناس على الساحل الجنوبي لمنطقة سونداربانس في الهند".

وأضاف توم: "مع ارتفاع منسوب سطح البحر واختراق للسدود الواقية، يتم غمر أراضيهم بالمياه المالحة من البحر، ما يجعل من المستحيل زراعة المحاصيل لسنوات عديدة قادمة".

وتهدف جائزة التصوير الفوتوغرافي، في عامها العاشر، إلى زيادة الوعي بجمال وهشاشة غابات المانغروف، مثل تلك الموجودة في سونداربانس، وتسليط الضوء على الحاجة الملحة لحمايتها.

فازت هذه الصورة، الملتقطة في الظفرة بالإمارات العربية المتحدة، في فئة المناظر الطبيعية. والتقطها المصور عمّار السيد. Credit: Ammar Alsayed Ahmed/Mangrove Photography Awards

ويمكن العثور على هذه النظم البيئية الفريدة في 123 دولة، وهي مهمة في مكافحة تغير المناخ، حيث تعمل كمخزن عملاق للكربون.

كما أنها بمثابة حاجز طبيعي ضد الفيضانات، وتوفر موطنًا لأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض مثل النمور، والجاغوار.

وقال توم: "غاباتنا الساحلية، المعروفة باسم جذور البحر، ضرورية لنجاة الملايين من المجتمعات الساحلية، فهي توفر الحماية من تقلبات الطبيعة، وتعمل كحاضنات للأسماك، والحياة البحرية".

ومع ذلك، تُعد واحدة من أكثر النظم البيئية المهددة في العالم أيضًا.

صورة لسلحفاة تسبح بين أشجار المانغروف. Credit: Olivier Clement/Mangrove Photography Awards

ووفقًا لتقرير صدر أخيرًا عن القائمة الحمراء الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، فإنّ أكثر من نصف أشجار المانغروف في العالم عرضة لخطر الانقراض بحلول عام 2050.

واختارت المسابقة، التي تلقت أكثر من 2،500 مشاركة من 74 دولة، فائزين في 6 فئات، ضمنًا فئة مخصصة للتهديدات التي تتعرض لها أشجار المانغروف.

التقط المصور، نيكولاس ألكساندر هيس، هذه الصورة لعين تمساح. Credit: Nicholas Alexander Hess/Mangrove Photography Awards

وتُظهر الصورة الفائزةعن هذه الفئة، والتقطها ديبايان بوزي في الهند، رجلاً يقف في منزله الذي غمرته المياه.

وتجسد الصور الأخرى التي نالت الثناء التنمية الحضرية التي تتعدى على غابات المانغروف، والتلوث الذي يتراوح من شباك الصيد إلى المواد الكيميائية السامة.

وتحتفل الفئات الأخرى بجمال أشجار المانغروف، وهي تشمل صور جوية مذهلة للغابات المصطفة على جانبي القنوات فيروزية اللون، ولقطات للحياة البرية المذهلة التي تعيش في إطار هذه النظم البيئية.

صورة لرجل من بالي وهو مغطى بطبقة من الطين مأخوذة من غابة للمانغروف لتأدية طقوس خاصة بالتنقية. Credit: Johannes Panji Christo/Mangrove Photography Awards

ويأمل منظمو المسابقة أنّ تساهم المجموعة الواسعة من الصور من جميع أنحاء العالم في رفع مستوى الوعي بالدور البيئي الذي تلعبه أشجار المانغروف، والتحفيز على حمايتها.

وقال توم: "نأمل أن تساعد جوائز التصوير الفوتوغرافي على إنشاء رابط بين الأشخاص وغابات المانغروف والحفاظ عليها، وذلك من خلال إثارة اهتمامهم بتنوع الحياة الموجودة داخلها".