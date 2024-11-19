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فنان يوثق صراعات الهوية الثقافية لشباب مسلمين في بريطانيا

ستايل
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضى المصور البريطاني مهتاب حسين أعوامًا عديدة في توثيق تجارب الذكور البريطانيين من ذوي الأصول الآسيوية، بمن في ذلك أفراد مجتمعه، لتشكيل سلسلة فوتوغرافية تُدعى "You Get Me?" (هل تفهمني؟).

كان حسين وهو من أصول باكستانية قد نشأ بمدينة برمنغهام متعددة الثقافات في المملكة المتحدة، عندما لاحظ أن وسائل الإعلام كانت "غالبًا ما تشوِّه أو تبسِّط" تجارب هؤلاء الأشخاص، على حد وصفه.

وقال حسين في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "يعيش العديد من هؤلاء الرجال مع شعور عدم الانتماء، أو النضال بين توقعات الثقافة الغربية والتراث الخاص بهم".

ماذا يعني أن تكون بريطانيًا؟

مصور يوثق تضارب الهويات الثقافية عبر توثيق الشباب المسلمين البريطانيين
قضى المصور، مهتاب حسين، نحو عقد من الزمن في توثيق الشباب المسلمين البريطانيين.Credit: Mahtab Hussain

والتقط صورا لبعض الأشخاص وهم يرتدون بدلة مخططة أنيقة، بينما يظهر آخرون في أجواء أكثر عفوية سواءً في الشارع، أو في النادي الرياضي، وتتعمق هذه الصور في أوجه تعقيد الهوية، والرجولة، والانتماء في بريطانيا اليوم.

وبالنسبة للعديد من الشباب البريطانيين المسلمين، يمثل استكشاف هوياتهم متعددة الثقافات تجربة معقدة وصعبة في بعض الأحيان.

مصور يوثق تضارب الهويات الثقافية عبر توثيق الشباب المسلمين البريطانيين
جمع الفنان هذه الصور لإنشاء مشروع يُدعى "?You Get Me".Credit: Mahtab Hussain

وأوضح حسين أنه كثيرًا ما يكون هناك عبء كبير ملقى على كاهل هؤلاء الأشخاص لإتمام المصالحة بين الهوية البريطانية وخلفياتهم الثقافية والدينية. 

كما أنّ الأحداث والسياسات العامة، مثل تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، دفعت البعض إلى الشعور كما لو أن مجتمعهم يخضع للتدقيق بشكل غير عادل، ما يزيد من تعقيد شعورهم بالانتماء داخل بريطانيا. 

مصور يوثق تضارب الهويات الثقافية عبر توثيق الشباب المسلمين البريطانيين
صديقان يتناولان الطعام معًا.Credit: Mahtab Hussain

وقال حسين: "تعكس هذه الازدواجية الصعوبات التي يواجهها العديد من هؤلاء الرجال أثناء محاولتهم احتضان هويتهم المتعددة الثقافات وسط الضغوط والتوقعات المجتمعية"، موضحًا: "أردت أن تكسر صور البورتريه هذه المفاهيم الخاطئة، وتدعو المشاهدين إلى رؤية هؤلاء الأفراد خارج التصنيفات الثقافية، والنظر إليهم كأشخاص معقدين ومتعددي الأوجه بدلاً من ذلك".

مصور يوثق تضارب الهويات الثقافية عبر توثيق الشباب المسلمين البريطانيين
هذا المشروع نشأ من تجارب الفنان الخاصة كشخص باكستاني بريطاني.Credit: Mahtab Hussain

وأراد المصور محاولة سد الفجوات الثقافية في صوره عبر التركيز على تعابير الرجال المميزة، والأزياء التي يرتدونها، وما يُحيط بهم.

مشاركة حياتهم

مصور يوثق تضارب الهويات الثقافية عبر توثيق الشباب المسلمين البريطانيين
صورة لفتى بقفازي ملاكمة.Credit: Mahtab Hussain

وبدلاً من العثور على هؤلاء الأشخاص عبر أسرته أو معارفه، وصل حسين إلى هؤلاء الرجال من خلال التفاعلات الاجتماعية، كما أنّه أوقفهم للحديث معهم بعفوية أثناء المشي أو ركوب دراجته عبر الشوارع.

مصور يوثق تضارب الهويات الثقافية عبر توثيق الشباب المسلمين البريطانيين
Credit: Mahtab Hussain
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وأشار حسين إلى أنه "أجرى الكثير من التواصل الأولي في الأماكن العامة، حيث كان من المرجح أن يجتمع الشباب المسلمون البريطانيون من الطبقة العاملة، مثل المناطق المحيطة ببرمنغهام".

وبمرور الوقت، نشأ شعور بالثقة والتفاهم بين الفنان وهؤلاء الأشخاص، وسمح ذلك لهم بالشعور بالراحة لمشاركة حياتهم ووجهات نظرهم أمام الكاميرا.

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