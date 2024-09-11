الأوروبيون سيتعين عليهم الدفع لدخول المملكة المتحدة في عام 2025

من الطعام إلى الزينة والترفيه.. هذه هي القواعد التي يجب اتباعها لإقامة حفلة شارع ناجحة بالمملكة المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قريبًا، سيُطلب من المسافرين الأوروبيين الذين يزورون المملكة المتحدة من دون تأشيرة دفع رسوم إعفاء تبلغ 10 جنيهات إسترلينية (حوالي 13 دولارًا).

وستشهد القواعد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، تمديد نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) في المملكة المتحدة، والذي تم تقديمه لأول مرة لمواطني قطر، ليشمل المسافرين من جميع البلدان الأخرى، بما في ذلك مواطني الاتحاد الأوروبي.

وستُطبَّق الرسوم غير القابلة للاسترداد على جميع زوار المملكة المتحدة، بما في ذلك الأطفال والرضع الذين ليس لديهم تأشيرة، أو إذن للعيش، أو العمل، أو الدراسة، وفقًا للخطط التي أعلنتها إيفيت كوبر وهي وزيرة الداخلية البريطانية.

وحاليًا، يُطلب من مواطني دول البحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) قبل دخول المملكة المتحدة.

وسوف يتم توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل الجنسيات الأخرى، بما في ذلك القادمين من الولايات المتحدة، باستثناء الأوروبيين، في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الربيع المقبل، سيتم توسيع البرنامج مرة أخرى ليشمل المواطنين الأوروبيين.

ولن تُطبق القواعد على المواطنين الأيرلنديين.

وأوضحت كوبر في بيان: "بمجرد طرحه بالكامل، سيعمل نظام تصريح السفر الإلكتروني على سد الفجوة الحالية في الأذونات المسبقة، ويعني ذلك أنّه للمرة الأولى، سيكون لدينا فهم شامل لأولئك الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة".

ولم يعد بإمكان المواطنين الأردنيين التقدم بطلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة، وفقًا لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت.

وليست مخططات الإعفاء من التأشيرة شيئًا جديدًا، إذ تم تقديم تصريح السفر الإلكتروني "ESTA" في الولايات المتحدة، والذي يكلف الآن 21 دولارًا، ويستمر لمدة عامين، لأول مرة في عام 2009.

وفي الوقت ذاته، تم تأجيل طرح تصريح "ETIAS" الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يصلح لمدة ثلاث سنوات، إلى عام 2025.

وسيكلف التصريح المسافرين 7 يوروهات (حوالي 7.50 دولار).