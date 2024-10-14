أوركسترا الفردوس النسائية في دبي.. 28 جنسية من حول العالم تصنع موسيقى فريدة من نوعها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبدو هذه الصور وكأنها خرجت من مجلة أزياء بألوانها الجذابة، وأضواء "النيون" الساطعة، والإكسسوارات الأنيقة.

وتبرز الأزياء العُمانية الزاهية بين جميع هذه العناصر، وتُعد جزءًا من الثقافة البلوشية تحديدًا.

Credit: Mahmood Al Zadjali

ووفقًا لما ذكره المصور العُماني الذي عمل على هذه السلسلة، محمود الزدجالي، تمحور الموضوع الرئيسي للمشروع حول "ما الذي يعنيه أن تكون خليجيًا" من وجهة نظر العديد من الفنانين في دول مجلس التعاون الخليجي.

"قبيلة نابضة بالحياة"

يستكشف المصور العُماني، محمود الزدجالي، معنى الهوية في سلسلة الصور هذه. Credit: Mahmood Al Zadjali

وفي سلسلة الصور، وثق الزدجالي، وهو فنان مفاهيمي وصانع أفلام أيضًا، نساء عُمانيات من خلفيات مختلفة وهنّ يرتدين الملابس البلوشية التقليدية.

وقال المصور العُماني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "هذا المشروع تكريم لعائلتي، وأي فرد من القبيلة البلوشية في سلطنة عُمان، وفي جميع أنحاء العالم".

تمحورت الصور حول الأزياء البلوشية التقليدية. Credit: Mahmood Al Zadjali

أكّد المصور العُماني: "نحن قبيلة نابضة بالحياة، وجميلة، وذات تاريخ غني، وأردت تكريم ذلك وجميع النساء البلوشيات أيضًا".

وهذه الصور تجسد مجموعة صغيرة فقط من الملابس التقليدية المطرزة يدويًا التي تعود لوالدته وشقيقاته بكل ألوانها، والنقوش المطرزة اليدوية المعقدة.

عناصر حديثة

يمزج المصور التقاليد والحداثة. Credit: Mahmood Al Zadjali

ورأى المصور العُماني أنّ الملابس هي الوسيلة الأفضل لتجسيد هويته بكل أبعادها، موضحًا: "تعلمت أنّ التطريز البلوشي وحده يحتوي على مئات من التصاميم الأساسية المختلفة المختومة بكتلة خشبية، لذا يمكنك أن تتخيّل الابتكار الذي تنطوي عليه قطعة من القماش".

وفي الصور التي وثقها الزدجالي، والتي تشكل جزءًا من مشروع "Khaleejiness " التابع لمجموعة "Swalif"، تَظهر الملابس البلوشية النسائية جنبًا إلى جنب مع جوانب عصرية، مثل النظارات الشمسية، والأحذية الرياضية، والوضعيات الأنيقة التي تذكرك بالعارضات في مجلات الأزياء العالمية.

بدأ العُماني المشروع في مارس/آذار من عام 2021. Credit: Mahmood Al Zadjali

وشرح المصور العُماني قائلًا: "كان دمج لمستي الشخصية في هذا المشروع أمرًا ضروريًا بالنسبة لي. كشخص غالبًا ما يتم ربط أعماله بالأحذية الرياضية والنظارات الشمسية، أردت أن أبث إحساسًا بالحداثة فيما هو تقليدي".

Credit: Mahmood Al Zadjali

ورُغم التاريخ الغني لهذه الملابس، إلا أنّها قد تكون بعيدة عن الجماهير الحديثة.

ومن خلال تقديم عناصر حديثة، أراد المصور العُماني "إنشاء جسر بين الماضي والحاضر، ومزج الأصالة بما هو مألوف"، مؤكدًا: "يتعلق الأمر بإظهار أنّ التقاليد ليست ثابتة، بل هي تتطور وتتنفس بشكل دائم".