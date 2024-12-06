هذه الساعة نُحتت من نيزك ضرب الأرض قبل مليون عام..ما أبرز تفاصيلها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عالم صناعة الساعات، الإرث أمر أساسي كدليل على الحرفية. لكن بينما يتباهى صانعو الساعات الأوروبيون بتقاليد ورش عملهم التي يعود تاريخ إنشائها إلى قرون، فإنّ إبداع تصميم الثنائي Toledano & Chan الجديد، له باع أطول في الزمن: حيث نُحتت ساعة بقطعة من نيزك ارتطم بالأرض قبل حوالي مليون عام.

صُنعت ساعة Brutalist التي أطلق عليها اسم B/1M، من جزء من نيزك Muonionalusta، الذي تم اكتشاف بقاياه لأول مرة في قرية كيتكيويرفي (Kitkiöjärvi) السويدية في عام 1906. ومنذ ذلك الحين، عثر على عشرات القطع الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء العالم بسبب قوة اصطدامه بالأرض، في جميع أنحاء شمال الدول الاسكندنافية.

ورغم أنه تمّ استخدام كميات صغيرة من النيزك لصناعة ساعات فاخرة سابقًا، إلا أن الفنان فيليب توليدانو وصانع الساعات ألفريد تشان قررا الذهاب خطوة أبعد.

وقال توليدانو المقيم في نيويورك لـCNN ، "غالبًا ما ترى أقراص نيزكية. إنها شائعة في عالم الساعات. لكن علبة النيزك بأكملها، والميناء، والعروات، كل هذه التفاصيل غير مألوفة".

تم نحت ساعة B /1M التي استوحى تصميمها صانعا الساعات توليدانو وتشان بجزء من نيزك Muonionalusta الذي يعود اصطدامه بكوكب الأرض إلى قبل مليون سنة. Credit: Toledano & Chan

قد يتمثل السبب، جزئيًا على الأقل، بالسعر. رفض توليدانو الكشف عن كلفة الجزء المستخدم بكلفة B/1M الإجمالي، لكنه أشار إلى أنّ النيزك الخام يمكن بيعه بسعر أعلى من الذهب للغرام الواحد. ويقدّر سعر النموذج الأولي للساعة بين 8000 و16000 دولار عندما تعرض في مزاد Time for Art، الذي تنظمه شركة Phillips Watches، في نيويورك، السبت.

يتكون نيزك Muonionalusta بشكل أساسي من الحديد، ما يعني أنه كان على الثنائي حماية ساعتهما بطبقة مقاومة للصدأ. لكن المادة تحمل أيضًا جودة جمالية فريدة: وخطوط مميزة متعددة الاتجاهات، تُعرف باسم أنماط فيدمان شتيتن (Widmanstätten)، التي تمنحها مظهرًا "من عالم آخر.

تُظهر شريحة من نيزك Muonionalusta (ليس الجزء المستخدم في الساعة) البنية المميزة للمادة، والمعروفة باسم أشكال فيدمان شتيتن. Credit: R Kawka/Alamy Stock Photo

قام توليدانو وتشان بإقران علبة ساعتهما الشبيهة بالخرسانة بحزام ساق النعام الرمادي، ما يوفر نسيجًا عضويًا متباينًا في التصميم . ويأمل الثنائي بوضع القطعة في إنتاج محدود، رغم أنه نظرًا لطبيعة المادة، ستتمتّع كل ساعة منها بمظهر فريد.

وأضاف توليدانو: "بالنسبة لنا، الجزء المثير للاهتمام (في صناعة الساعات).. يتمثّل باستكشاف مواد جديدة واستكشاف أشكال جديدة".

أسّس توليدانو وتشان المقيم في هونغ كونغ، علامتهما التجارية للساعات في عام 2021، حيث التقيا عبر تطبيق "انستغرام". واستُوحي النموذج الأولي B/1M (مثل نموذج B/1 الفولاذي الذي سبقه) من أشكال الزاويّا الهندسية، وتحديدًا، نوافذ مبنى بروير في نيويورك.

صمّم المهندس المعماري الحداثي مارسيل بروير هذا المبنى الذي يعود تاريخه إلى ستينيات القرن الماضي، ويستقي شهرته من شكله الصارم والثقيل من الأعلى، وتتخلّله مجموعة من النوافذ شبه المنحرفة. كان يضم في الأصل متحف ويتني للفن الأمريكي، رغم أنه مملوك الآن من قبل دار سوزبي للمزادات.

شكل الساعة مستوحى من النوافذ الموجودة في 945 شارع ماديسون بنيويورك، المعروف أيضًا باسم مبنى بروير. Credit: Angela Weiss/AFP/Getty Images

ألهمت النوافذ المميزة بالشكل غير المتماثل تصميم توليدانو وتشان. وعلى غرار مبنى بروير الخالي إلى حد كبير من الزخرفة، فإن وجهي ساعتَيْ B/1 وB/1M بلا أرقام أو رموز.

وفيما تفاجأ توليدانو بشعبية النسخة الفولاذية الأصلية، بيعت الساعات بقيمة 4000 دولار في أقل من ساعة، حيث أنها تعكس السوق المتنامية للتصاميم التي تتجنب الأشكال التقليدية.