Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.من ماسة ضخمة إلى أعمال فنية.. إليك 6 اكتشافات رائعة في عام 2024 - CNN Arabic

من ماسة ضخمة إلى أعمال فنية.. إليك 6 اكتشافات رائعة في عام 2024

ستايل
نشر
5 min قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قد يكون العثور على اكتشافات مذهلة من وظائف علماء الآثار، لكن كل عام يمرّ بعض الأشخاص بيوم يحالفهم فيه الحظ على نحو غير مألوف، أو غريب. 

في ما يلي بعض أهم الاكتشافات التاريخية والأثرية لعام.

مجسم محيّر بـ12 وجه

من مصر إلى أمريكا.. إليك 7 اكتشافات رائعة في عام 2024
اكتُشِف هذا المجسم الغامض في إنجلترا.Credit: Norton Disney History and Archaeology Group

اكتشف أثريّون هواة في إنجلترا واحدة من أكبر المجسمات الرومانية التي تتمتع بإثني عشر وجه (dodecahedrons) لم يسبق أن عُثِر على مثلها من قبل، ويلف الغموض الهدف منها. 

والمجسم الذي يتكون من 12 وجهًا، هو واحد من 33 جسمًا موجودًا في بريطانيا الرومانية، وواحدًا من حوالي 130 قطعة مماثلة في العالم.

ويُعتبر المجسّم "أحد الألغاز العظيمة في علم الآثار"، بحسب مجموعة "نورتون ديزني" للتاريخ والآثار التي تتكون من هواة، ومقرّها منطقة لينكولنشاير الإنجليزية، المكان ذاته الذي تم فيه العثور على القطعة في يونيو/ حزيران.

وأفاد ريتشارد باركر، سكرتير مجموعة "نورتون ديزني" للتاريخ والآثار، أنّه "فريد من نوعه تمامًا"، وغير تالف بخلاف المجسّمات الأخرى.

وقال باركر إنّها "كانت على الأرجح أحد أشكال الأدوات الدينية أو الخاصة بالطقوس".

مقطوعة جديدة من شوبان

من مصر إلى أمريكا.. إليك 7 اكتشافات رائعة في عام 2024
كانت هذه المقطوعة لشوبان مفقودة ضمن الأرشيفات.تصوير: Carmen González Fraile/The Morgan Library & Museum

اكتشف أمين متحف في مكتبة ومتحف مورغان بمدينة نيويورك الأمريكية مقطوعة موسيقية كتبها فريدريك شوبان، لم تكن معروفة من قبل. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها العثور على عمل جديد للملحِّن البولندي منذ نحو 100 عام.

وتعتقد مكتبة ومتحف مورغان أن حقيقة صغر المخطوطة قد يعني أنها ربما كانت هدية يفترض أن يحتفظ بها المتلقي في ألبوم توقيع.

كان شوبان معروفًا بتوقيع المخطوطات التي كان يقدّمها كهدايا، لكن هذه المخطوطة غير موقّعة، وهو ما يرجّح إمكانية عدم تقديمها كهدية في نهاية المطاف، بحسب المتحف.

غرف مغطاة بعلامات الساحرات

من مصر إلى أمريكا.. إليك 7 اكتشافات رائعة في عام 2024
شملت النقوش التي عُثِر عليها في المنزل الواقع في إنجلترا "علامات ماريان"Credit: English Heritage

قبل عيد الهالوين، اكتشفت مؤسسة "English Heritage" الخيرية، التي تعتني بمئات المعالم والمباني والمواقع التاريخية، "مجموعة مذهلة" من علامات الساحرات على جدران عقار يعود لعصر تيودور في إنجلترا. كان يُعتقد آنذاك أنّ النقوش، المعروفة رسميًا باسم " apotropaic marks"، تحمي من الشر.

وتتضمن النقوش "مجموعة مذهلة" من التصاميم، بحسب المؤسسة، مع تركّزها في جناح الخدم بشكلٍ ملحوظ. وتشمل العلامات التي عُثِر عليها دوائر بسيطة كان يُتوقّع أن تتزيّن بستّ بَتلات في الداخل لحبس الشياطين، ويُشار إليها بـ"hexafoil".

كما تم العثور على أحرف "V" متداخلة، وهي معروفة باسم "علامات ماريان".

لغز بيكاسو استمر لعقود

من مصر إلى أمريكا.. إليك 7 اكتشافات رائعة في عام 2024
يعتقد الخبراء أن هذه اللوحة من أنامل الفنان بيكاسو.Credit: Andrea LoRosso

في عام 1962، عثر تاجر خردة إيطالي على لوحة قماشية ملفوفة داخل قبو فيلا في كابري، تصور امرأة مرسومة بشكل غير متماثل مرتدية ثوبًا أزرق اللون.

والآن، يعتقد الخبراء أنها من أعمال بابلو بيكاسو، وتقدر قيمتها بـ6.6 مليون دولار.

ويُعتقد الآن أنّ اللوحة تجسّد صورة حرّفت وجه المصوّرة والشاعرة الفرنسية دورا مار، التي كانت عشيقة بيكاسو.

مطبوعات سريالية

من مصر إلى أمريكا.. إليك 7 اكتشافات رائعة في عام 2024
بيعت هذه الأعمال التابعة لسالفادور دالي في مزاد.Credit: Hansons Auctioneers
قد يهمك أيضاً

مطبوعات دالي المنسية منذ 50 عامًا.. اكتشاف مذهل في مرآب

عثر أحد بائعي المزادات في لندن، على 10 مطبوعات موقّعة لسلفادور دالي أثناء تقييم روتيني للتحف، وذلك بعدما نُسِيت لمدة 50 عامًا في مرآب المالك. وروى كريس كيركهام، المدير المساعد لشركة "Hansons Richmond"، الذي اكتشف الأعمال، أنّ المالك المجهول اشتراها أثناء عملية بيع كانت هدفها إغلاق المعرض في سبعينيات القرن المنصرم.

وأوضح كيركهام: "لقد أحسست أنّ الأمر سريالي تمامًا. أنت لا يمكنك تقدير ما ستكتشفه في زيارة منزلية روتينية".

وتجاوزت قيمة جميع القطع التقديرات التي تراوحت بين 500 و700 جنيه إسترليني (636-891 دولارًا) لكل منها عندما بيعت بالمزاد في سبتمبر/ أيلول، إذ بلغ مجموع قيمتها 19،750 جنيهًا إسترلينيًا (25،158 دولارًا).

ماسة ضخمة

من مصر إلى أمريكا.. إليك 7 اكتشافات رائعة في عام 2024
عُثِر على هذه الماسة الضخمة في بوتسوانا.Credit: Lucara Diamond

اكتُشفت ماسة خام ضخمة في بوتسوانا، عيار 2،492 قيراطًا. وتَظنّ شركة التعدين الكندية Lucara Diamond Corp أنّها ثاني أكبر ماسة عُثر عليها حتى الآن. ويُعتقد أنّ هذا الحجر الضخم هو الأكبر منذ اكتشاف "كولينان دايموند" في جنوب إفريقيا عام 1905، بوزن 3،106 قيراطًا.

قد يهمك أيضاً

ضخمة جدًا.. اكتشاف ماسة مذهلة في بوتسوانا.. إليكم ما نعلمه عنها

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.