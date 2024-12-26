نشر الخميس ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2024

لوحات رومانية جديدة.. شاهد ما اكتشفه علماء الآثار أثناء التنقيب في بومبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قد يكون العثور على اكتشافات مذهلة من وظائف علماء الآثار، لكن كل عام يمرّ بعض الأشخاص بيوم يحالفهم فيه الحظ على نحو غير مألوف، أو غريب.

في ما يلي بعض أهم الاكتشافات التاريخية والأثرية لعام.

مجسم محيّر بـ12 وجه

اكتُشِف هذا المجسم الغامض في إنجلترا. Credit: Norton Disney History and Archaeology Group

اكتشف أثريّون هواة في إنجلترا واحدة من أكبر المجسمات الرومانية التي تتمتع بإثني عشر وجه (dodecahedrons) لم يسبق أن عُثِر على مثلها من قبل، ويلف الغموض الهدف منها.

والمجسم الذي يتكون من 12 وجهًا، هو واحد من 33 جسمًا موجودًا في بريطانيا الرومانية، وواحدًا من حوالي 130 قطعة مماثلة في العالم.

ويُعتبر المجسّم "أحد الألغاز العظيمة في علم الآثار"، بحسب مجموعة "نورتون ديزني" للتاريخ والآثار التي تتكون من هواة، ومقرّها منطقة لينكولنشاير الإنجليزية، المكان ذاته الذي تم فيه العثور على القطعة في يونيو/ حزيران.

وأفاد ريتشارد باركر، سكرتير مجموعة "نورتون ديزني" للتاريخ والآثار، أنّه "فريد من نوعه تمامًا"، وغير تالف بخلاف المجسّمات الأخرى.

وقال باركر إنّها "كانت على الأرجح أحد أشكال الأدوات الدينية أو الخاصة بالطقوس".

مقطوعة جديدة من شوبان

كانت هذه المقطوعة لشوبان مفقودة ضمن الأرشيفات. تصوير: Carmen González Fraile/The Morgan Library & Museum

اكتشف أمين متحف في مكتبة ومتحف مورغان بمدينة نيويورك الأمريكية مقطوعة موسيقية كتبها فريدريك شوبان، لم تكن معروفة من قبل. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها العثور على عمل جديد للملحِّن البولندي منذ نحو 100 عام.

وتعتقد مكتبة ومتحف مورغان أن حقيقة صغر المخطوطة قد يعني أنها ربما كانت هدية يفترض أن يحتفظ بها المتلقي في ألبوم توقيع.

كان شوبان معروفًا بتوقيع المخطوطات التي كان يقدّمها كهدايا، لكن هذه المخطوطة غير موقّعة، وهو ما يرجّح إمكانية عدم تقديمها كهدية في نهاية المطاف، بحسب المتحف.

غرف مغطاة بعلامات الساحرات

شملت النقوش التي عُثِر عليها في المنزل الواقع في إنجلترا "علامات ماريان" Credit: English Heritage

قبل عيد الهالوين، اكتشفت مؤسسة "English Heritage" الخيرية، التي تعتني بمئات المعالم والمباني والمواقع التاريخية، "مجموعة مذهلة" من علامات الساحرات على جدران عقار يعود لعصر تيودور في إنجلترا. كان يُعتقد آنذاك أنّ النقوش، المعروفة رسميًا باسم " apotropaic marks"، تحمي من الشر.

وتتضمن النقوش "مجموعة مذهلة" من التصاميم، بحسب المؤسسة، مع تركّزها في جناح الخدم بشكلٍ ملحوظ. وتشمل العلامات التي عُثِر عليها دوائر بسيطة كان يُتوقّع أن تتزيّن بستّ بَتلات في الداخل لحبس الشياطين، ويُشار إليها بـ"hexafoil".

كما تم العثور على أحرف "V" متداخلة، وهي معروفة باسم "علامات ماريان".

لغز بيكاسو استمر لعقود

يعتقد الخبراء أن هذه اللوحة من أنامل الفنان بيكاسو. Credit: Andrea LoRosso

في عام 1962، عثر تاجر خردة إيطالي على لوحة قماشية ملفوفة داخل قبو فيلا في كابري، تصور امرأة مرسومة بشكل غير متماثل مرتدية ثوبًا أزرق اللون.

والآن، يعتقد الخبراء أنها من أعمال بابلو بيكاسو، وتقدر قيمتها بـ6.6 مليون دولار.

ويُعتقد الآن أنّ اللوحة تجسّد صورة حرّفت وجه المصوّرة والشاعرة الفرنسية دورا مار، التي كانت عشيقة بيكاسو.

مطبوعات سريالية

بيعت هذه الأعمال التابعة لسالفادور دالي في مزاد. Credit: Hansons Auctioneers

عثر أحد بائعي المزادات في لندن، على 10 مطبوعات موقّعة لسلفادور دالي أثناء تقييم روتيني للتحف، وذلك بعدما نُسِيت لمدة 50 عامًا في مرآب المالك. وروى كريس كيركهام، المدير المساعد لشركة "Hansons Richmond"، الذي اكتشف الأعمال، أنّ المالك المجهول اشتراها أثناء عملية بيع كانت هدفها إغلاق المعرض في سبعينيات القرن المنصرم.

وأوضح كيركهام: "لقد أحسست أنّ الأمر سريالي تمامًا. أنت لا يمكنك تقدير ما ستكتشفه في زيارة منزلية روتينية".

وتجاوزت قيمة جميع القطع التقديرات التي تراوحت بين 500 و700 جنيه إسترليني (636-891 دولارًا) لكل منها عندما بيعت بالمزاد في سبتمبر/ أيلول، إذ بلغ مجموع قيمتها 19،750 جنيهًا إسترلينيًا (25،158 دولارًا).

ماسة ضخمة

عُثِر على هذه الماسة الضخمة في بوتسوانا. Credit: Lucara Diamond

اكتُشفت ماسة خام ضخمة في بوتسوانا، عيار 2،492 قيراطًا. وتَظنّ شركة التعدين الكندية Lucara Diamond Corp أنّها ثاني أكبر ماسة عُثر عليها حتى الآن. ويُعتقد أنّ هذا الحجر الضخم هو الأكبر منذ اكتشاف "كولينان دايموند" في جنوب إفريقيا عام 1905، بوزن 3،106 قيراطًا.