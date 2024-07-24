فاجأت ألكسيس سميث الحكّام خلال مقابلتها الأخيرة في مسابقة ملكة جمال كانساس بعد أن هاجمت الشخص الذي مارس عنفًا منزليًا عليها، مضيفة أنه كان من بين الحضور. وانتشر هذا الفيديو لكلامها المؤثر على نطاق واسع. وحققت سميث الفوز في المسابقة التي عُقدت في يونيو.

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