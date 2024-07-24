"المعتدي عليّ موجود هنا اليوم".. تفاعل حول فيديو مؤثر لملكة جمال ولاية أمريكيةستايلنشر الأربعاء، 24 يوليو / تموز 2024فاجأت ألكسيس سميث الحكّام خلال مقابلتها الأخيرة في مسابقة ملكة جمال كانساس بعد أن هاجمت الشخص الذي مارس عنفًا منزليًا عليها، مضيفة أنه كان من بين الحضور. وانتشر هذا الفيديو لكلامها المؤثر على نطاق واسع. وحققت سميث الفوز في المسابقة التي عُقدت في يونيو.قد يهمّك أيضًا.. أول امرأة متحولة جنسيًا تفوز بمسابقة ملكة جمال هولنداقراءة المزيدأمريكاالعنف الأسريالعنف ضد المرأةجرائم عنفمسابقات الجمال