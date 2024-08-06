"بنات البلد".. مجموعة أزياء استوحاها مصمم سعودي من تراث "جدة التاريخية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "تُعدّ الثقافة السعودية جميلة وغنية ولسنا بحاجة إلى النظر للخارج كي نستوحي تصاميمنا منه"، هذا ما قاله المصمم السعودي، مكرم مرزوقي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، عن مجموعة الأزياء الخاصة به التي عنونها "بنات البلد". (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وعلى أنغام موسيقى خليجية، جسّد مرزوقي أصالة الثقافة الحجازية باختياره "بيت زينل التاريخي" لعرض مجموعته في شهر فبراير/ شباط من العام 2024.

وأضاف: "شعرنا أن ما يميّز الموقع أهميته التاريخية، كما أنه منطقي من الناحية اللوجستية.. يحتوي المنزل على درج كبير مهيب يوفّر مدخلاً لا يُنسى للعارضات".

"بيت زينل"

يقع "بيت زينل" عند مدخل جدة التاريخية في حارة الشام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ"Visit Saudi". ويمتاز بشكل خاص بالنقوش المحفورة على نوافذه وبابه، بحيث تعكس الطبيعة الفنيّة لذلك الزمن.

وتحوّل أحد أجمل البيوت التراثية في المنطقة إلى معرض يُسلّط الضوء على تلك الحقبة الزمنية.

ويُعرف أيضًا بـ"بيت هولندا"، لاستخدامه كمبنى للسفارة الهولندية، كما كان يستقبل الحجّاج القادمين من آسيا، ويُنظّم رحلاتهم إلى مكة.

وأوضح مرزوقي أن "بيت زينل" هو أول منزل بُني من الطوب في منطقة البلد، التي تُعدّ أحد المواقع التراثية التابعة لليونسكو.

"بنات البلد"

استُوحيت المجموعة من تراث "المنجور" الذي يُزيّن رواشين منطقة "البلد" في السعودية.

وقال المصمم السعودي: "تعكس تصاميمنا المنجور من خلال استخدامنا للدانتيل والمخمل والساتان غير اللامع.. تستحضر هذه المنسوجات الفاخرة المساحات السلبية والإيجابية للمنجور".

كما استلهم مرزوقي تصاميمه من زي "الزبون" التقليدي. ولجأ بدوره إلى الدانتيل المرسوم يدويًا، مع استخدام تقنية الأزرار الذهبية ذاتها، لكنّه صنع أزرارًا جديدة من قماش "اللاميّة".

واستغرق المصمم السعودي عامًا كاملًا من البحث لفهم تراث "المنجور"، ومن ثم كيفية تفسيره في المنسوجات.

لكنه حاز أخيرًا على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووصف الناس العمل بأنّه يُمثّل الحنين إلى الماضي.

رواشين البلد

تُعرف الرواشين بأنها الشرفة التي تُستخدم في تغطية النوافذ، حيث تسمح بتدفق الهواء والضوء للمنزل، لكنها تحدّ من امتصاص الحرارة العالية.

وتُشكّل حرارة الشمس في فصل الصيف بمثابة تحديًا كبيرًا لسكان البلد. وتُعد أيضًا لوحة فنيّة رائعة عندما تُلقي بظلالها على رواشين ومباني المنطقة.

ويذكر أن صناعة الرواشين في جدة قد عُرفت في أواخر القرن السادس الهجري، وفقًا لـ"واس"، حتى أصبحت جزءًا مميزّا من عمارة المدينة.

وتتميز رواشين جدة بأنها الأكثر ارتفاعًا والأكبر حجمًا، حيث تُرّكب في صفوف مترّاصة، وكثيرًا ما تمتد من الطبقة الأرضية حتى الأدوار العليا، أو تمتد أفقيًا حول الأدوار العليا، فتكاد تُغطّي واجهة المنزل.

حول مكرم مرزوقي

تأسست العلامة التي تحمل اسم المصمم "مكرم مرزوقي" في العام 2023، حيث يشغل منصب المدير الإبداعي للعلامة، والتي أبصرت النور بعد التحاقه بمدرسة "بارسونز" للتصميم في ولاية نيويورك الأمريكية.

ويُعدّ مرزوقي مهووسًا بإجراء الأبحاث والقراءة عن كيفية صناعة القطع. على سبيل المثال، كيف يتم تلوين الزجاج أو كيف سيؤثر تطبيق أنواع مختلفة من الطلاء على الخشب.

ومن جدّة التاريخية، يأمل المصمم السعودي إطلاق مجموعته المقبلة في العاصمة الرياض.