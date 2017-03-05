نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- سيوفر موقع "YouTube" قريباً خدمة بث تلفزيوني لمن لا يودون الاشتراك بقنوات مزودي الخدمات.

إذ أعلنت "غوغل" إطلاقها لخدمة "YouTube TV"، الثلاثاء، التي يمكن الاشتراك بها مقابل 35 دولار شهرياً وتتيح فرصة الدخول إلى محتوى شبكات البث التلفزيوني بالإضافة إلى القدرة على الاتصال بموقع "يوتيوب".

وأشارت المديرة التنفيذية لموقع "يوتيوب" سوزان واجيسكي إن المستخدمين حول العالم يشاهدون مليار ساعة من يوتيوب يومياً، مضيفة بأن الأجيال اليافعة لا يحبذون مشاهدة المحتوى المرئي عبر قنوات التلفزيون التقليدية.

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وستوفر الخدمة الجديدة الفرصة للاطلاع على أكثر من 40 شبكة تلفزيونية من بينها "ABC" و "CBS" و "FOX" و"NBC" وغيرها، وسيتمكن المستخدمون من الاطلاع على المحتوى الذي كان متوفراً سابقاً عبر "YouTube Red" وهي خدمة يوتيوب الخالية من الإعلانات التلفزيونية.

يأتي هذا مع تدفق الشركات لخلق محتوى مناسب للبث التلفزيوني بالتعاقد مع خدمات اشتهرت عبر الإنترنت، من أبرز الأمثلة على هذا المحتوى الأصلي هو ما قدمته كل من "أمازون" و"نيتفليكس"، اللتين عملتا على استثمار المليارات لإنتاج أفلام فازت عدد منها بجوائز الأوسكار مؤخراً.

كما أعلن موقع "فيسبوك" عن إطلاق تطبيق للفيديو مخصص لـ "Apple Tv" و"Amazon Fire TV" و"Samsung Smart TV".

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وأشارت "يوتيوب" إلى أن الخدمة ستتوفر في بعض الأسواق فقط، وأنها لا تنوي إطلاقها حول العالم حالياً، وإن أردا المستخدمون الاطلاع فيما لو تنوي الشركة توفير الخدمة في دولة معينة، يمكن زيارة " tv.youtube.com" للحصول على تنبيه في حال وقع الاختيار على منطقة سكنهم.