أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام جاسوسان روسيّان بالتعاون مع مجرمين رقميين اثنين بسرقة معلومات تحضيراً لهجمات محدّدة، وفقاً للائحة اتهام وفرتها دائرة العدل الأمريكية، الأربعاء.

وأشارت وثائق المحكمة إلى أن القراصنة الذين يدعى بأنهم اخترقوا 500 مليون حساب بموقع "ياهو" عام 2014 في واحدة من أكبر عمليات القرصنة عبر التاريخ، لجأوا إلى استهداف أفراد محددين أو باستخدام حملات من الرسائل الإلكترونية المحمّلة بالبرامج الخبيثة.

الأفراد الذين استُهدفوا على يد القراصنة شملوا دبلوماسيين ومدراء ومحقّقاً صحفياً، كما استهدف القراصة مجموعات كبيرة من المستخدمة، من بينهم من قام بالبحث عن أدوية لعدم القدرة على الانتصاب.

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المتأثّرون بالهجمات

شرحت وثائق المحكمة بالتفصيل الوسائل التي اتّبعها القراصنة الأربعة المتهمين، وهم: ضابطان من الاستخبارات الروسية، دميتري دوكوتشاييف وإيغور سوشوتين، التابعين لخدمات الأمن الفدرالي الروسي، أما القرصانان الموظّفان هما كريم باراتوف وأليكسيزي بيلان.

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وأشارت الوثائق بأن القراصنة قامت باختراق ملايين الحسابات عبر "ياهو" لسرقة معلومات خاصة ببيانات بطاقات المستخدمين الائتمانية والوثائق المالية وكلمات السر للدخول إلى حسابات خاصة أخرى مثل "Gmail" أو محلات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

وأشار المسؤولون إلى أن بيلان، الذي اعتلى قائمة مكتب التحقيقات القدرالي "FBI" والذي عيش حالياً في روسيا، تمكن من الدخول إلى أكثر من 30 مليون حساب عبر "ياهو" وسرق لائحة معارفهم ليبعث برسائل إلكترونية محمّلة ببرامج خبيثة.

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وقام بيلان بالتخطيط لحيلة لخداع المستخدمين الباحثين عن أدوية لحلول المشاكل الجنسية، مدعياً بأن الموقع الإلكتروني يمثل صيدلية يمكنها أن تمنح عمولة لمن يمكنه رفع عدد زوار الموقع.

أهداف حكومية ومالية محددة

أشارت لوائح الاتهام أيضاً إلى استهداف حساب دبلوماسي أوروبي، رغم عدم إفصاح الوثائق عن أسماء معينة، بالإضافة إلى حسابات لوزير تنمية اقتصادي سابق في دولة تحد روسيا بالإضافة إلى حساب زوجته.

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كما اخترق حساب محقّق صحفي روسي وعضو روسي مع منظمة التجارة العالمية ونائب القنصل العام لروسيا، ومدير في شركة مزود خدمات روسية ومدير مبيعات لشركة مالية أمريكية و14 موظف في شركة بنكية سويسرية، وغيرهم الكثيرون.

وتأتي لائحة الاتهام هذه بعد حوالي العامين من تحقيقات أطلقها مكتب "FBI" في سان فرانسيسكو، وفقاً لما نقلته "واشنطن بوست".