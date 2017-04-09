نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إطلاق المساعد الرقمي للموقع "M"، الخميس، وذلك بعد عامين على تجربة المساعد المشغّل بالذكاء الاصطناعي على يد مجموعة مختارة من المستخدمين.

ويمكن للمساعد الرقمي متابعة محادثاتك عبر تطبيق "فيسبوك ماسنجر" وتقديم اقتراحات لاستخدام كلمات جديدة أو تخصيص زر لطلب سيارة "أوبر" إن اكتشف من خلال محادثات المستخدم مع أصدقائه عن نيته الخروج معهم.

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ورغم أن "M" لم يبلغ درجة عالية من التطور، إلا أن تقنية الذكاء الاصطناعي أصلاً لم تتطور إلى حد رفيع بعد، وإن شعرتم بالإزعاج من تدخل هذا المساعد الرقمي وسط محادثاتكم، يمكنكم إطفاؤه.

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وقد أشارت فيسبوك إلى أنها ستعمل على إضافة المزيد من الخصائص الجديدة مستقبلاً، وأن استخدام "M" أكثر سيساعد على تطوره وتأسيس قاعدة متينة للتعلم الذاتي.