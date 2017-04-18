أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو وأن "Google Earth" سيتعرض لتغيير جذري.

إذ أعلنت خدمة الصور عبر الأقمار الصناعية والصور ثلاثية الأبعاد للمباني عن خاصية جديدة، الثلاثاء، والتي ستعمل على إضافة معلومات إضافية ورفع التجربة التفاعلية للمستخدمين.

إذ ستعمل خواص جديدة اسمها "Knowledge Cards" أو "بطاقات المعرفة" على منح المزيد من المعلومات التاريخية والصور عن مواقع معينة يبحث عنها المستخدمون، وهنالك خاصية "I’m feeling lucky" التي تقترح مواقع مميزة، مثل جزيرة "بيمبا" بالقرب من الساحل الأفريقي، أو ينابيع "زاو" الحارة في ياماغاتا باليابان.

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وتتعاون "Google Earth" حالياً مع عدة منظمات منها: "BBC Planet Earth" و"ناسا" و"Sesame Street" ومركز "Jane Goodall" لتوفير جولات تفاعلية باستخدام خاصية "Voyager" عبر الموقع.

وسيتمكن المستخدمون من الضغط على زر "الأبعاد الثلاثية" لرؤية المواقع من كافة الزوايا، وسيتمكن المستخدمون من تفعيل خاصية "postcard" او "البطاقة البريدية" لالتقاط ذكرى أو وجهة يحلمون بزيارتها يوماً وإرسالها إلى معارفهم، ليضغطوا على الرابط المصاحب للرسالة لينتقلوا إلى الموقع الذي تواجد فيه المرسِل بالعالم الافتراضي.

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وستتوفر النسخة الجديدة من "Google Earth" هذا الأسبوع عبر محرك البحث "Chrome" وأنظمة تشغيل "أندرويد" وعبر "iOS" ومحركات البحث الأخرى قريباً، وفي السابق كان من الصعب استخدام "Google Earth" عبر أجهزة الهاتف، لكن يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى كل هذه الخواص الجديدة من أجهزتهم.

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