أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يفتقد الملايين من الأمريكيين طرق الوصول إلى الخيارات الصائبة للحصول على وجبات طعام صحية، إذ يكثر وجود مطاعم الوجبات السريعة التي تساهم في رفع نسبة الإصابة بالسمنة المفرطة والسكري في هذه المجتمعات، فهل توفر التكنولوجيا ولغة البرمجة الحل الأمثل لهذه المشكلة؟

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هل يمكن للتكنولوجيا محاربة انعدام الطعام؟

إن الأسواق الحرّة تتجاهل المجتمعات المحيطة بها، فيما يخص فرص الحصول على طعام صحي، يجب على سكان إحدى المقاطعات أن يقطعوا حوالي 12 ميلاً (19 كيلومتر) للحصول على طعام صحي من أقرب محل للمواد التموينية .. وهذا هو الحال الذي تعيشه لوس أنجلوس.. يكثر تواجد مطاعم الوجبات السريعة في هذه المناطق.. وهذا يغذّي مشكلة السمنة المفرطة والإصابة بالسكري بالأخص في المجتمعات التي يكثر بها المهاجرون وذوي البشرة الملوّنة..

لذا اجتمعت مجموعة "Hack for LA" التطوعية لتحوي مبرمجين ومصمّمين وطلاب وناشطين اجتماعيين

يلتقي أعضاء المجموعة أسبوعياً في مختبر تكنولوجي بلوس انجلوس كي يمارسوا "قرصنة مدنية"

ليقدّموا "واحة للطعام" وسط "صحراء الجوع"

جوشوا روبينز- "Hack for LA": "Food Oasis" هي خريطة بمصادر الطعام في لوس أنجلوس، سواء كانت مزارع ضمن المجتمع أو سوق للمزارعين أو بنوك للطعام.. نضع هذه المصادر في قائمة واحدة، ويمكن توفير عدد من الخيارات أمام المستخدم وفقاً لموقعه الجغرافي

أندرو دوغلاس، مجلس مركز مدينة لوس انجلوس: (skip until 1:55) إنها تكنولوجيا متقدّمة نحن نستخدم أحدث المعايير في مجال البرمجة، ونحن نستخدمها لكي يتمكن المستخدمون من الوصول إليها بأبسط الطرق التكنولوجية.. التي تتمثل بزراعة المحاصيل ومشاركتها مع المجتمع