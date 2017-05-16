نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تختبر خطوط "دلتا" الجوية آلات لمسح الوجوه ضمن إجراءات الصعود إلى الطائرات.

وستسمح الآلات للركاب بتجاوز الموظفين المسؤولين عن إدخال البضائع إلى مقصورة الشحن، لتمسح وجه المسافر وتقارنه بصورته على جواز السفر، كما يمكن للمسافر أن يضع اللصقات المحدّدة للوجهة بنفسه ودفع ما يترتب على البضائع ووضع الحقائب على حزام الشحن إلى الطائرة.

وسيتمكن المسافرون الذين لا يحملون جواز السفر من إتمام إجراءات الصعود أيضاً، لكن سيترتب وجود موظف من خطوط "دلتا" معهم، لتأكيد هويتهم.

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وتختبر "دلتا" أربعة أجهزة في مطار " مينيابوليس -سانت بول الدولي" هذا الصيف، ودفعت الشركة 600 ألف دولار للحصول على الأجهزة الأربعة، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة ستساعد الشركة على مضاعفة عدد المسافرين الخاضعين لإجراءات الصعود للطائرة في كل ساعة.

وقالت "دلتا" إلى أن الصور الممسوحة للوجوه لن يتم تخزينها، مضيفة أن الأنظمة تواكب قوانين الخصوصية.

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وتخطط كل من خطوط "JetBlue" و"Southwest" إلى توفير خيارات الخدمة الذاتية لإتمام إجراءات الصعود على متن الطائرات، لكن سيتوجب حضور موظفين تابعين للشركتين لتأكيد هويات المسافرين.

ويشار إلى أن هذا الصيف سيشهد انتعاشاً للسفر الجوي، بالأخص مع تحسّن الاقتصاد وانخفاض أسعار التذاكر للرحلات الجوية.

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