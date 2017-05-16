أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تمكن باحث في البرامج الخبيثة، مجهول الهوية، يبلغ من العمر 22 عاماً، من المساعدة في إيقاف أكبر هجوم إلكتروني عبر التاريخ.

الهجوم طال 150 دولة على الأقل وتسبب بتضرر 300 ألف جهاز حول العالم، ليصبح الباحث المعروف باسم "MalwareTech" بطلاً عبر الإنترنت لمساعدته بإيقاف برنامج الفدية المتسبب بهجوم "WannaCry".

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ونشر الباحث أو الباحثة، القاطن ببريطانيا، تفاصيل المساعدة بإيقاف الهجوم عبر مدونة صباح السبت، ولم يكشف تفاصيل هويته الحقيقة أو جنسه.

وقد عثر "MalwareTech" على حساب مشرف على الهجوم، والذي لم يكن مسجّلاً بشكل رسمي، ليقوم بشرائه مقابل 10.69 دولار، ووجّه الهجوم إلى ثقب أسود عبر الإنترنت، الثقب يشكل خادماً يعمل على جمع المعلومات وتحليل حركة البرامج الخبيثة عبر الإنترنت، لكن ما لم يدركه الباحث أو الباحثة، بأن ذلك الحساب المشرِف كان بمثابة مفتاح الإقفال للهجوم، وكانت طريقة يمكن فيها لأي شخص التحكم ببرنامج الفدية.

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ورغم توافد الباحثين عبر الإنترنت في محاولة لإيقاف الهجوم، لم يعتبر "MalwareTech" نفسه بطلاً عند إيقافه، قائلاً في رسالة إلكترونية وجّهها لـ CNN: "لا أعتقد بأن ما فعلته كان أمراً كبيراً، وتلقيت الآن شكراً كبيراً من الكثير من الأشخاص، لكن لم أتلقى عروضاً للعمل وهذا أمر يسرّني لأني أشعر بالسعادة بمركزي الحالي."

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وأضاف بقوله: "اكتشفنا بأن الحساب المشرِف كان يفترض ألا يكون مسجّلاً، واستمرار البرنامج الخبيث بالهجوم كان معتمداً على عدم تسجيل حسابه، وبفعل ذلك تمكنّا من إيقاف المزيد من الضرر."

لكن يجدر بالذكر، بأن ما فعله "MalwareTech" قد أوقف نسخة واحدة من هجوم "WannaCry"، وهنالك العديد من النسخ الأخرى للبرنامج التي لا تتبع للحساب المشرِف المتوقِّف، لذا لا تزال هنالك فرصة لتعرض أجهزة الكمبيوتر للهجوم إن لم يقم المستخدمون بتحديث أنظمة تشغيل "ويندوز" للحفاظ عليها من هجوم الفدية.