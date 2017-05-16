نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ضرب أكبر هجوم إلكتروني شهده العالم حوالي 150 دولة على الأقل ليتضرر أكثر من 300 ألف جهاز، منذ انتشاره يوم الجمعة.

لائحة الضحايا تتضمن مستشفيات وجامعات ومصانع ومؤسسات حكومية في عدة دول منها بريطانيا وروسيا والصين وألمانيا وإسبانيا.

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إليكم لائحة المؤسسات والشركات التي تعرضت لهجوم "WannaCry":

الشركات العالمية:

"فيديكس": قالت الشركة إنها تواجه "تدخلاً في بعض أنظمة تشغيل (ويندوز) بسبب البرنامج الخبيث،" وأن القائمين يحاولون إصلاح المشكلة بأسرع وقت ممكن، وبحلول الإثنين، أشارت الشركة إلى أنها استمرّت "بعملياتها الاعتيادية."

"نيسان": أشارت الشركة المصنّعة للسيارات في بيان إلى أن "بعض مرافق نيسان تعرضت للاستهداف مؤخراً،" لكن "لم يقع تأثير كبير على قطاع عملنا."

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الصين:

كليّات: نشرت شركة الأمن المعلوماتي "Qihoo360" ما أسمته بـ "إنذار أحمر" خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الكليات والطلاب بالصين أصيبوا ببرنامج الفدية.

محطات تعبئة الوقود: أشارت وسائل الإعلام الرسمية بالصين إلى أن أنظمة الدفع في بعض من محطات تعبئة الوقود توقّفت، ما أجبر الناس إلى الدفع نقداً.

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ألمانيا:

دوتشيه باهن: قالت شركة القطارات الألمانية في حديث مع "CNNMoney" إن الهجوم أوقف إمكانية الدخول لمعلومات المسافرين في عدد من المحطات، بالإضافة إلى توقف عمل عدد من أجهزة بيع التذاكر.

اليابان:

هيتاشي: قالت الشركة المصنّعة للإلكترونيات، الإثنين، إن أنظمة كمبيوتراتها واجهت مشاكل خلال نهاية الأسبوع الماضي، من ضمنها عدم إمكانية استقبال الرسائل الإلكترونية والرد عليها أو فتح الملفات المرتبطة ببعض الرسائل الإلكترونية، يرى القائمون على الشركة بأن هذا الخلل كان عائداً للبرنامج الخبيث المنتشر، لكن الشركة أشارت إلى عدم تضررها بشدة من ذلك الهجوم.

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روسيا:

البنك المركزي الروسي: قالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" إن البنك اكتشف مجموعة من الرسائل الإلكترونية المحمّلة بالبرامج الخبيثة، لكن الرسائل لم تؤثّر على عمليات البنك التشغيلية.

السكك الحديدية الروسية: أشارت وكالة الانباء أيضاً إلى تعرض الأنظمة الإلكترونية للسكك الحديدة في الدولة إلى الهجوم، لكن العمليات لم تتأثر بسبب الاستجابة السريعة في العثور على الفيروس والتصدي له.

وزارة الداخلية: أقرّت وزارة الداخلية الروسية بتعرضها لبرنامج الفدية بأنظمتها الإلكترونية، مضيفة بأن ما يقل عن 1 في المائة من أجهزة الكمبيوتر للوزارة تعرضت لهذا الهجوم.

ميغافون: قال متحدث باسم شركة الاتصالات الروسية لـ CNN إن الهجوم أثر على أنظمة خدمة العملاء لكنه لم يصل أنظمة الشركة ذاتها.

إسبانيا:

تيليفونيكا: أكدت السطات الإسبانية تعرض شركة الاتصالات للهجوم الإلكتروني، وأن الخلل أصاب بعض أجهزة الكمبيوتر دون الكشف عن بيانات المتعاملين الشخصية.

المملكة المتحدة:

الخدمات الصحية الوطنية: تعرض 16 مركز صحي على الأقل، وأشار الموقع الإلكتروني للخدمات إلى أن القائمين لا يملكون دليلاً على عدم دخول القراصنة إلى معلومات المرضى، اضطرت هذه المراكز لإلغاء بعض المواعيد بسبب الهجوم الإلكتروني. (شاهد صورة للهجوم الذي أصاب المراكز الصحية بالأسفل)

الهند:

الشرطة: أشارت الشرطة في إقليم أندهرا براديش في الجزء الجنوبي من الدولة إلى تأثر 25 في المائة من أنظمة الكمبيوتر، وأشار المسؤولون إلى أن الوقع الهجوم كان ليكون أكبر لولا فصل القائمين للأنظمة من الإنترنت فور وقوع الهجوم.

الولايات المتحدة الأمريكية:

وزارة الأمن القومي الأمريكية: قال مسؤولون في الوزارة، الإثنين، إن "عدداً قليلاً" من أنظمة البنية التحتية تعرضت للجوم، لكن الخلل الحاصل لم يكن هائلاً، ولم يشر المسؤولون إلى الأنظمة المتضررة لكنهم أكدوا سلامة الأنظمة التابعة للمرافق الفدرالية.