نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هل ستشتري فيراري أم لامبورغيني؟ سؤال صعب بالتأكيد، بالأخص عندما تعرض السيارات ببرج زجاجي يتكون من 15 طابقاً، الفكرة أتت بزيارة واحدة إلى محل للألعاب.

فمع قلة المساحات لركن السيارات في صالة عرض شركته، استوحى غاري هونغ العرض العمودي للسيارات من رحلة إلى متجر "Toys R Us" للألعاب مع ابنه، ليحول هونغ، 45 عاماً، هذه الفكرة إلى برج يفوق ارتفاعه 45 متراً يحوي عدداً من أغلى السيارات في العالم في سنغافورة.

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وقال هونغ، المدير العام لشركة "Autobahn Motors" في حوار مع "CNNMoney": "قررنا بناء أمر يختلف بدرجة قليلة لنحل المشكلة."

ويعتقد بأن المبنى يعد أطول "ماكينة لبيع السيارات" في العالم، ويعرض برج "Autobahn" 60 سيارة تتراوح بين موديلات حديثة مثل "لامبورغيني أفينتادور" وحتى تلك التي يحبها عشاق جمع السيارات مثل "فيراري 512M".

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تصل السيارات إلى الطابق الأرضي بضغطة زر من تطبيق بالهواتف الذكية طوّرته "Autobahn"، ليشغّل فيديو حول السيارة التي اختارها الزبون حتى تبلغ السيارة وجهتها الأرضية، ليتمكن الزبون من خوض تجربة للقيادة أو شرائها.

لكن الخدمة ليست ذاتية بالكامل، فموظفو الشركة يشرفون على طلب الزبائن للسيارات، كما أن فكرة هونغ ليست جديدة بالكامل، إذ ظهرت آلات بيع السيارات منذ فترة بعدة دول حول العالم خلال السنوات الأخيرة، من ضمنها الولايات المتحدة واليابان.

ومع هذا، فإن الزوار بدأوا بالتوافد على برج الشركة بسنغافورة منذ افتتاحه في ديسمبر/كانون ثاني الماضي، لتزيد المبيعات بحوالي 30 في المائة بالربع الأول من العام مقارنة بعام 2016.

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