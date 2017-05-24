نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- تود "مايكروسوفت" أن يُعتبَر جهاز "Surface Pro" الجديد بمثابة كمبيوتر محمول بشاشة للمس، وليس كمبيوتراً لوحياً بلوحة مفاتيح.

إذ أعلنت الشركة، الثلاثاء، عن جهازها الجديد بمؤتمر في شانغهاي، وهي نسخة أسرع وأكثر هدوءاً من "Surface Pro 4"، وقررت الشركة عدم إضافة رقم إلى جانب اسم الجهاز الجديد.

لكن جهاز "Surface Pro" لا يختلف بدرجة كبيرة عن النسخة السابقة، فالتصميم متشابه، لكنه يحوي حواف أكثر دوراناً ولوحة مفاتيح متاحة بألوان أكثر تنوّعاً.

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وتشير "مايكروسوفت" إلى أن الجهاز الجديد أسرع بثلاث مرات ونصف من نسخته السابقة، بفضل وحدة معالجة "Intel" من الجيل السابع والتي لا تصحبها المروحة المزعجة، مضيفة بأن الجهاز يملك بطارية أطول عمراً، إذ يمكن أن يدوم شحن كامل لها لثلاثة عشر ساعة ونصف، كما أنه لن يحوي على وصلة "USB-C".

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وسيبدأ سعر "Surface Pro" من 799 دولار أمريكي، ويمكن أن يبلغ بأقصى حد، مع المزايا الإضافية، حوالي 2500 دولار، وسيتوفر في 15 يونيو/حزيران بأكثر من 27 سوقاً حول العالم.

ومنذ إطلاق الجهاز بنسخته الأولى عام 2012، سوّق الجهاز على أنه كمبيوتر لوحي، ونسخة محسّنة من أجهزة "iPad" التي توفرها شركة "آبل" ولكن بإضافات أذكى ولوحة للمفاتيح، بعدها أتى جهاز "iPad" بقلم قابل للكتابة على شاشة اللمس، بينما ركزت "مايكروسوفت" على لوحة المفاتيح، لتوفير خاصية الحمل السهل للكمبيوترات اللوحية، ودمجها مع الحاجة إلى كمبيوتر محمول بلوحة المفاتيح.