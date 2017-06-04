ما الذي قد تعلن عنه "آبل" غداً؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحاول شركة "آبل" اللحاق بالركب، فقبل ست سنوات أعلنت عن مساعدتها الرقمية "سيري"، واليوم تملك "أمازون" سماعة "إيكو" لمساعدتها "أليكسا" كما تملك غوغل سماعة لمساعدها "Google Assistant".

ويتوقع أن تلحق "آبل" بمنافسيها في هذا المجال بعد مؤتمرها "WDC" المنعقد، الإثنين، بأن تكشف عن سماعة لمساعدتها "سيري".

ويتوقع أن يعلن المدير التنفيذي للشركة، تيم كوك، وعدد من المدراء عن خواص الجيل القادم من "iPhone" و"Mac" و"Apple Watch" و"Apple TV" في الحفل المنعقد بمدينة سان خوزيه، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

إليكم عدداً مما يمكننا توقعه من حفل، الإثنين:

تحديثات بأنظمة تشغيل "iOS" و"macOS"

في العادة تقوم "آبل" بالكشف جزئياً عن التحديثات لأنظمة تشغيل أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك"، ما يمنح لمطوّري البرمجيات الفرصة لصنع البرمجيات قبل الإصدار الرسمي لهواتف "آيفون" في الخريف.

ويتوقع أن تقدم الشركة تحديثاً أكبر من المعتاد بأنظمة تشغيل "iOS" بالأخص في الذكرى العاشرة لهواتف "آيفون".

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ولا توجد هنالك شائعات كثيرة حول التحديثات المتوقعة على أنظمة تشغيل أجهزة "ماك" أو "macOS"، لكن إضافة تحديث على تطبيق "iTunes" قد يسرّ الجمهور، ومع إضافة "سيري" إلى هذا البرنامج العام الماضي، فمن المتوقع أن تزيد الشركة من ارتباط أطراف ثالثة في مساعدة الشركة الرقمية، وقد تضاف خواص أكثر، مثل تسهيل انتقال "سيري" بين أنظمة تشغيل "iOS" و"macOS"، بشكل مشابه لما تفعله "مايكروسوفت" و"غوغل" بمساعدَيها الرقميين.

كما يتوقع الإعلان عن تحديث بأنظمة التشغيل في تلفزيون "آبل" وساعتها الذكية.

سماعة ذكية لمساعدة "آبل" الرقمية.. "سيري"

إن الضجة الأكبر، منذ الإعلان عن ساعة "آبل" الذكية" تتمثل في التركيز على المعدات التي قد تقدمها "آبل" لمساعدتها الرقمية "سيري"، فمن المرجّح أن تعلن الشركة عن سماعة ذكية، الإثنين، لكنها أيضاُ قد لا تتوفر إلا مع نهاية العام.

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ولكن الشركة لا تزال في حالة تردد حول فتح مساعدتها الذكية للارتباط بأطراف ثالثة، ولكن على الأقل فإن الشركة تشتهر بجمال تصاميمها، وقد توفر سماعة جذابة بين أنبوب "أمازون" الأسود، وبين سماعة "غوغل" التي تبدو مثل جهاز تعطير الجو.

"iPad Pro" بحجم أكبر

يشاع عن "آبل" عملها على إنتاج جهاز "iPad Pro" بشاشة حجمها 10.5 إنشات، تبلغ حواف الجهاز، إنه فرق بسيط، لكنه قد يلقى ترحيباً لدى محبي الجهاز.

أجهزة "Macbook" جديدة

لم تنسى "آبل" كمبيوتراتها المحمولة، إذ يتوقع أن تحدّث الشركة من أجهزة "MacBook Pro" وجهاز "MacBook Air" بالشاشة ذات الـ 12 إنشاً، بوحدات معالجة جديدة وسريعة.

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ورغم ان الشركة أهملت جهاز "MacBook Air" خلال السنوات الأخيرة، لكن تعديلاً جديداً على أصغر أفراد عائلة "MacBook" قد تساعد الشركة في العودة بقوة إلى قطاع التعليم.