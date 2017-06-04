مؤسس "أندرويد" يكشف هاتفاً جديداً لشركته "Essential"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مؤسس نظام تشغيل "أندرويد"، آندي روبين، عن هاتف جديد من إنتاج شركته "Essential Products".

سعر هاتف "Essential" يبلغ 699 دولار، شاشته تمتد من حافة الواجهة الامامية إلى الحافة الأخرى، ويحوي الجهاز أحد أنحف أنزمة الكاميرات "التي بنيت خصيصاً للهواتف الذكية على الإطلاق،" وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني للشركة.

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وما يميز هذا الهاتف بالفعل، هو وجود نقاط مغناطيسية على جوانبه، ما قد يسمح بإضافة المزيد من لمعدات الجانبية القابلة للارتباط المباشر بالهاتف وإمكانية إضافة المواصفات إليه، وهذا يشبه ما قامت به "موتورولا" بهاتفها "Moto Z"، شاهد فيديو تجربتنا لهذا الهاتف:

أضف كاميرا وسماعة وجهاز عرض الأفلام إلى هذا الهاتف 2:34

ويمكن الحصول على كاميرا بتصوير 360 درجة، إن أضاف الزبائن 50 دولاراً إلى السعر الأصلي، كما تنوي الشركة توفير منصات شحن لا سلكي للهاتف مستقبلاً.

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ويبدو أن شركة روبين تنوي التفرّد في سوق الهواتف الذكي الذي تطغى عليه شركتا "آبل" و"سامسونغ"، فالهاتف بتصميمه يحوي هيكلاً من التيتانيوم وواجهة خلفية من السيراميك، على عكس الألمنيوم الذي تصنع منه الهواتف الأخرى، فإن التيتانيوم أثر متانة وغير قابل للخدش أو الانبعاج، وقد اختبر رمي الهاتف على الإسمنت الصلب ونجا دون أي خدش.

وسيأتي الهاتف بالألوان التالية: الأسود والأبيض والرمادي والأخضر المزرقّ، وستستقبل الشركة الطلبات المبكّرة للهاتف عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، في الولايات المتحدة، وسيتم إعلان الموعد المحدد لعرض الهاتف بالأسواق العالمية في وقت لاحق.