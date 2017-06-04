لأول مرة.."سبيس إكس" تنجح بإعادة استخدام مركبة فضائية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حققت شركة "SpaceX" نجاحاً ساحقاً بخطوة عملاقة في قطاع الصناعة الفضائية عندما قامت، ولأول مرة، بإعادة استخدام مركبة فضائية، السبت.

الشركة التي يترأسها المدير التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات، إلون موسك، أطلقت مركبة "Dragon" الفضائية، والتي استخدمت لأول مرة في سبتمبر/أيلول عام 2014، وانطلقت اليوم بمهمة لمحطة الفضاء الدولية.

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وقد أجل إطلاق المركبة، الذي كان من المفترض أن يحصل الثلاثاء، بسبب عاصفة رعدية.

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ويضاف هذا إلى سجل الشركة من النجاحات، منها تمكنّها من إعادة استخدام دافع للصاروخ، وهو الجزء الذي يساعد المركبات الفضائية للدخول في مدارها، لكنها المرة الأولى التي تعيد فيها الشركة استخدام صاروخ استعمل من قبل في مدار حول الأرض.

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وستصبح هذه المهمة الحادية عشر التي تزود بها شركة "SpaceX" بالمستلزمات الضرورية لبعثات محطة الفضاء الدولية منذ عام 2012.

وستقوم مركبة "Dragon" المعروفة أيضاً باسم "CRS-11" بالالتقاء بمحطة الفضاء الدولية، الأحد، حيث يفترض بأن تخرج ذراع روبوتية من المحطة لالتقاط المركبة، ليتمكن أفراد المحطة من تفريغ المستلزمات منها عند هبوطها داخل المحطة.

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المركبة المزودة بأكثر من 2700 كيلوغرام من المستلزمات، ستساعد رواد الفضاء الثلاثة المتواجدين بمحطة الفضاء الدولية بما يحتاجونه لتمديد رحلتهم.