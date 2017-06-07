لعبة من "غوغل" للأطفال المتنمّرين عبر الإنترنت

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إن الأطفال يتسمون بالإبداع، بالأخص عندما يتعلق الأمر بالقساوة عبر الإنترنت.

فعلى إنستغرام مثلاً، قد يقومون بنشر صورة جماعية وإضافة اسم شخص لم يحضر الحفل لإغاظتهم، ويستخدمون تطبيقات مشاركة الموسيقى للتنمّر إلكترونياً في التعليقات المتواجدة أسفل الأغنية، كما أنهم الآن على تويتر يغرّدون ويتكلمون سوءاً حول أشخاص آخرين دون ذكر أسمائهم، كما يفعل بعض البالغون أيضاً بحساباتهم على تويتر.

وترغب "غوغل" بأن تساعد الأطفال بحماية أنفسهم من المضايقات عبر الإنترنت، وتأمل بأن تدفع المتنمّرين منهم لأن يكونوا أفضل بتعاملهم مع غيرهم، إذ يعمل فريق الشركة بالتعاون مع مدرّسين ومجموعات متخصصة بالسلامة الإلكترونية مثل "Be Internet Awesome"، وهي حملة جديدة تهدف إلى تحويل طلاب المرحلة الأولية والإعدادية إلى مواطنين مسؤولين في عالم الإنترنت.

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وأهم ما يميز برنامج "غوغل" هي لعبة فيديو اسمها "Interland"، ويقوم فيها اللاعبون باصطياد الرسائل الإلكترونية والملفات الخبيثة، وتجريب المستخدمين على السلوكيات الجيدة المرتبطة بكلمات السر، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية واللطف وسلوكيات حل النزاعات.

اللعبة متوفرة مجاناً للجميع ويمكن الضغط على هذا الرابط للعبها.

وقالت مديرة الابتكار في إحدى مدارس شيكاغو، جيني ماغييرا إن الموضوع يتعلق بـ "الجهل" وأنه يمكن تحسين سلوكيات مستخدمي المستقبل منذ الصغر.

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اللعبة تبدأ بمجموعة من المراحل المختلفة، والتي تنطوي كل منها على فكرة معينة، إحداها تتعلق بعدم مشاركة التعليقات الشخصية أو الصور على الصفحات العامة بفيسبوك، وأن بعض المعلومات يجدر الاحتفاظ بها وعدم نشرها بالأصل عبر الإنترنت، مثل رقم البطاقة الائتمانية للأب أو الأم.