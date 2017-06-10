"آبل" تعلن عن جهاز مختص بتصليح شاشات "آيفون"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إن استبدال شاشة مكسورة لهاتف "آيفون" ليست بالمهمة السهلة أبداً، وفقاً لشركة "آبل" التي قامت بصنع آلة مخصصة لإصلاح شاشات هواتف "الآيفون" المكسورة.

وستوزّع الشركة 400 آلة بفروعها في 25 دولة بنهاية هذا العام، ليتسنى إصلاح شاشة الهاتف في اليوم ذاته، وفقاً لما ذكرته الشركة.

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ولا تقوم الآلة باستبدال الزجاج فحسب، بل يخضع الهاتف لعملية "إعادة تصنيع مصغّرة"، بتحسين أداء الشاشة لكل جهاز يتم تصليحه، وبشكل فردي، فالزجاج مرتبط بمجموعة من أجهزة الاستشعار، وإن لم يتم وضع الزجاج بالشكل الصحيح فإن الشاشة ستحوي ثغرات بتفاعلها مع اللمس، أو قد لا تعمل بصمة استشعار الأصبع.

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وتقول "آبل" إن الجهاز الذي أطلقت عليه تسمية "Horizon Machines" كان جاهزاً منذ عدة سنوات، وقد استخدمته عدد من الفروع حول العالم بفترته التجريبية، وتأمل الشركة بأن يساعد الجهاز في تقليل طوابير الانتظار خارج ورشات تصليحها المعروفة باسم "Genius Bars."

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فقد أرسلت الهواتف التي تحتاج لتصليح سابقاً لمنشأة تصليح تابعة لشركة "آبل"، لكن المشكلة تمثلت بأن خيار العيش بالقرب من متجر لآبل ليس متاحاً أمام الجميع، لذا ظهرت المتاجر الأرخص ثمناً لحل المشكلة في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للشركة، لكن المشكلة تكمن بأن تصليح هواتف "آيفون" على أيدي موظفين خارج "آبل" قد يودي إلى فقدان ضمان الجهاز، أو حتى قد ترتفع التكاليف للأضرار التي قد تسببها الأطراف الثالثة الأخرى.

وقد خفّضت شركة "آبل" من تكلفة استبدال الشاشة لتبلغ 129 دولاراً، وقد تبلغ 29 دولاراً إن كنت مشتركاً بخدمة "Apple Care."

وقد حظيت "رويترز" بالفرصة الأولى لرؤية الجهاز، الذي يشبه جهاز "المايكروويف"، ويحوي أصبعاً ميكانيكياً لتربة تفاعل شاشة اللمس مع الضغطات المختلفة