هل تشتري بنطال يوغا "ذكي" مقابل 300 دولار؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية ((CNN)-- إن هذا البنطال الرياضي ليس عادياً، إذ يتميز "NadiX" باحتوائه على أجهزة استشعار تهتز عندما يتوجب على من يرتديه تصحيح وضعية جسده أثناء ممارسة رياضة اليوغا. هل تشتريه مقابل 300 دولار؟