هل تشتري بنطال يوغا "ذكي" مقابل 300 دولار؟

هل تشتري بنطال يوغا "ذكي" مقابل 300 دولار؟

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 10 يونيو/حزيران 2017; 09:16 (GMT +0400).
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1:50

يعمل البنطال عن طريق البطاريات، وتستغرق عملية الشحن بالكامل 90 دقيقة فقط، كما يمكن غسله، وقد خضع للاختبارات العديدة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية ((CNN)-- إن هذا البنطال الرياضي ليس عادياً، إذ يتميز "NadiX" باحتوائه على أجهزة استشعار تهتز عندما يتوجب على من يرتديه تصحيح وضعية جسده أثناء ممارسة رياضة اليوغا. هل تشتريه مقابل 300 دولار؟

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