أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية ((CNN)-- إن هذا البنطال الرياضي ليس عادياً، إذ يتميز "NadiX" باحتوائه على أجهزة استشعار تهتز عندما يتوجب على من يرتديه تصحيح وضعية جسده أثناء ممارسة رياضة اليوغا. هل تشتريه مقابل 300 دولار؟
هل تشتري بنطال يوغا "ذكي" مقابل 300 دولار؟
هل تشتري بنطال يوغا "ذكي" مقابل 300 دولار؟
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 10 يونيو/حزيران 2017; 09:16 (GMT +0400).
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يعمل البنطال عن طريق البطاريات، وتستغرق عملية الشحن بالكامل 90 دقيقة فقط، كما يمكن غسله، وقد خضع للاختبارات العديدة.
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