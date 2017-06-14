دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت شركة "مايكروسوفت" عدداً من التحديثات الأمنية الهامة للحماية ضد القرصنة الواسعة النطاق، وسد بعض الثغرات التي رفعت مؤخراً من خطر الهجمات الالكترونية المحتملة.

وقد تساعد هذه التحديثات على تجنب تكرار ما حصل الشهر الماضي حين ضرب برنامج "WannaCry" الخبيث مئات آلاف الكمبيوترات حول العالم مؤدياً إلى إقفالها، إن لم يقم أصحابها بدفع فدية عبر عملة "بيتكوين"، الرقمية.

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وقامت مايكروسوفت حينها، في خطوة غير متوقعة، بإطلاق تحديثات لبرامج كانت قد توقفت عن دعمها، الأمر الذي كررته منذ أيام حين قامت بتنزيل تحديثات لبرامج قديمة مثل "ويندوز XP" و"ويندوز فيستا" وبرامج تعود للعام 2003، على ان تتوفر هذه التحديثات بشكل آلي للبرامج الحديثة.

ولم يتضح ما إذا كانت مايكروسوفت قد تلقت تحذيرات بشأن هجمات الكترونية مماثلة لـ "WannaCry"، إلا أنها أوضحت أن هذه التحديثات تأتي نتيجة المشهد الحالي للتهديدات الالكترونية، والتأثيرات المحتملة على الزبائن وأعمالهم.

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وطلبت مايكروسوفت من زبائنها تشغيل خاصية التحديث "Windows Update" لتلقي التحديثات التي تقوم بتقديمها شهرياً، خاصة وأن أحد الأسباب التي أدت إلى نجاح هجوم "WannaCry"، هي أن العديد من المنشآت التي تم استهدافها لم تكن قد حدّثت برامجها لسد الثغرات الأمنية.