أمازون تشتري سلسلة للأغذية مقابل 13.7 مليار دولار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة "أمازون"، الجمعة، عن شرائها لسلسلة "Whole Food" مقابل 13.7 مليار دولار.

يأتي هذا بعد إعلان "أمازون" عن أول متجر للكتب لها في العالم الواقعي، ليتحول شراء الكتب إلى تجربة تدمج بين العالم الواقعي بإمساك الكتب وتصفحها من جهة، ومن جهة أخرى يمكن للزوار الاطلاع على تقييمات القراء لتلك الكتب والدفع إلكترونياً في المتجر، شاهد الفيديو التالي:

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والآن تدخل الشركة إلى عالم المتاجر، لتغيّر من تجربة التسوق للحصول على المواد الغذائية، فبهذه الصفقة ستحكم "أمازون" قبضتها على 460 فرعا لسلسلة "Whole Foods" في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فروع في كندا وبريطانيا، العلامة التجارية لسلسلة الأغذية لا يستخف بها، ومن المرجح ألا تمسّ "أمازون" هذا الاسم، وفقاً للبروفيسور مارك كوهين، من كلية الأعمال التابعة لجامعة كولومبيا.

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ويرجّح كوهين بأن "أمازون" ستدمج هذه الصفقة مع خدمتها القائمة بالأصل "AmazonFresh" والتي تقوم بها الشركة بإيصال مواد غذائية لزبائنها المميّزين من أطراف ثالثة.

ويتوقع الخبراء بأن حصول "أمازون" على سلسلة الأغذية الصحية قد يعني انخفاض أسعار هذه السلع، بالأخص بعد الانتقاد الكبير الذي شهدته "Whole Foods" سابقاً لأسعارها المرتفعة، كما أن خفض الأسعار قد يعني التميّز عن المنافسين الآخرين في قطاع الأغذية الصحية، وهذا قد يعني بالنهاية انخفاض أسعار وجباتكم الصحية المفضّلة في كل مكان على المدى البعيد.

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قد نودّع طوابير الانتظار بهذه الصفقة، إذ قامت "أمازون" بفتح متجر للمواد التموينية في ديسمبر/كانون أول عام 2016، يسمح للزبائن بتنزيل تطبيق عند الدخول اسمه "Amazon Go"، وأن يجمعوا ما يودون شراءه بتسجيله عبر الإنترنت، والدفع دون وجود ماكينة للمحاسبة، وقد تطبّق أمازون" النموذج ذاته بفروع السلسلة.