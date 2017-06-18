هل سنشهد متاجر أصغر لشركة "آيكيا" قريباً؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ستبدأ شركة "آيكيا" بتطبيق عدد من الابتكارات التكنولوجية وسلسلة من تجارب التسوق الجديدة في متاجرها، لتأمل بأن يعود الزبائن لزيارة المتاجر مجدداً، بالأخص في الولايات المتحدة، حيث تواجه السلسلة السويدية ضغطاً من مواقع التسوق عبر الإنترنت، مثل "أمازون".

وستطلق الشركة مجموعة من المبادرات بحلول العام القادم، والتي ستسمح للشركة ببيع منتجاتها عبر مواقع من أطراف ثالثة، وإليكم عدداً من أبرز التحديثات التي ستضيفها "آيكيا" العام القادم:

الواقع المدمج

تخطط "آيكيا" و"آبل" على تطوير تطبيق للواق المدمج والذي يسمح للزبائن بتخيل أثاث "آيكيا" بالتقنية ثلاثية الأبعاد داخل منازلهم قبل شراء تلك المنتجات، ويتوقع أن يطلق هذا التطبيق هذا الخريف، وأشار القائمون على "آيكيا" إلى أنه سيتاح للزبائن تفقد ما بين 500 إلى 600 غرض باستخدام التطبيق.

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متاجر أصغر

لطالما اشتهرت "آيكيا" بمتاجرها الضخمة في ضواحي المدن، لكنها افتتحت متاجر أصغر قريبة لواقع مركزية في بعض المدن عام 2015، وهنالك 44 فرع جديد للشركة، حجم بعضها يبلغ عشر الحجم المعتاد لمتاجر الشركة، في عدة دول، منها: المملكة المتحدة والنرويج وإيطاليا واليابان والصين.

ويتاح للزبائن طلب البضاعة عبر الإنترنت، وأخذها من المتاجر القريبة، وبطريقة أقل تعقيداً.

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مشاريع تجريبية مؤقتة

جرّبت "آيكيا" افتتاح عشرات المشاريع المؤقتة للترويج لبعض البضائع، إذ افتتحت كشروع مطعم باسم "Dining Club" في لندن العام الماضي لتشجيع الزوار على اقتناء منتجات الشركة المطبخ ليعدوا الطعام مع أصدقائهم.

كما ظهر مشروع آخر للترويج لأسرة الشركة، بتناول الإفطار في أسرّة المتجر.

لكن ولمن يحب تناول شطائر كرات اللحم السويدية التي تشتهر بإعدادها السلسلة، سيتوجب عليكم زيارة المتاجر الكبرى لذلك، فالشركة نفت إنشاء مطعم مخصص للترويج لتلك الشطائر.

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