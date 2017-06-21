أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد يتحول مكتبك في المستقبل إلى جزء من العالم الافتراضي، وستحرص شركة ناشئة على ألا تتمكن من ملاحظة الفرق بين العالمين، الافتراضي والحقيقي.

إذ تركز شركة "Varjo" الفنلندية على حلول تكنولوجية لتطوير الواقعين الافتراضي والمُدمَج للمحترفين، وبشكل يتوافق مع العين البشرية.

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إذ أعلنت الشركة، الإثنين، عن نظارتها المواكبة لحاسة البصر البشرية وباسم "20/20"، مشيرة إلى أنها ستوفر تجربة أفضل بـ 70 مرة لما يتوفر في السوق، وهذا يعني 70 ميغابيكسيل، مقارنة بـ 1.2 ميغابيكسيل لأجهزة "Oculus Rift" أو "HTC Vive".

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وتهدف "Varjo" إلى توفير جهاز لوضعه تحت اختبار الحرفيين بنهاية العام، متوقعة أن تصدر النظارة في السوق بحلول عام 2018.

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كما يمكن لنظارة "20/20" توفير مساحة أكبر من الخصوصية للمهنيين، يمكنها أن تقدم للمشاهد شاشات الكمبيوتر اللوحي أو المكتبي داخل العالم الافتراضي، دون الحاجة للقلق بشأن العيون المتربّصة أو المتجسسين على صفحات الإنترنت المفتوحة.

ورغم أن الخبراء في تقنية الواقع الافتراضي يصرّون على أن التكنولوجيا قد تحتاج 20 عاماً لتواكب العين البشرية، إلا أن القائمين على شركة "Varjo" يعتقدون بأن الشركة سبقت غيرها بنظارتها.